Иркутск готовится оценивать результаты летнего ремонта городских магистралей

Лето промелькнуло, на календаре осень, но у иркутских дорожников все еще горячая пора. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» подрядчики завершают взятые в работу объекты, исправляют замечания, а если проект рассчитан не на один год, стараются, пока температуры позволяют, сделать максимум возможного.
Корреспонденты «РГ» проехали по Иркутску и оценили, как изменились городские магистрали за летние месяцы.
Те горожане, которые на работу и домой проезжают по улице Академической, довольны: расширение магистрали, начатое год назад, продолжилось ударными темпами. В прошлом году здесь обустроили участок от улиц Мухина и Захарова до перекрестка Академической и Старо-Кузьмихинской: сделали более удобным перекресток с улицей Сеченова, обустроив дополнительный проезд. В этом году дополнительные полосы в обе стороны появились на участке от Старо-Кузьмихинского кольца до троллейбусного депо. Рабочие перенесли опоры контактной сети и уличного освещения, укрепили габионами склоны, прилегающие к магистрали, проложили новые тротуары. В разгар работ иркутяне пожаловались, что техника разбила примыкающие выезды из дворов — и городская администрация договорилась с компанией, чтобы та оперативно заасфальтировала поврежденные участки.
Сейчас водителям гораздо удобнее разъезжаться с троллейбусами на повороте у депо, меньше пробка на перекрестке в районе Старо-Кузьмихинского кольца.
Впечатляет ремонт, который этим летом проводился на улице Литвинова. Здесь обновляли не только дорожное полотно и пешеходные зоны, но и все коммуникации, проложенные под дорогой: сети тепло- и водоснабжения, канализации, электричества. Работы проводились с большим объемом выемки земли. Также рабочие переделывали ливневку, высадили кусты и деревья взамен тех, что пришлось срубить.
Преобразилась и улица 25 го Октября — здесь уложили новое покрытие, установили бордюры. Не забыли и про пешеходов — оборудовали новые тротуары. Осталось совсем немного — смонтировать несколько десятков метров бордюров, засыпать свежей землей и засеять газоны.
— По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ведется комплексный ремонт улиц и магистралей, — подчеркнули в администрации Иркутска. — В него входит не только замена асфальтового покрытия, но и обрезка деревьев, обустройство тротуаров, замена бордюров, элементов освещения, дорожных знаков, гидропосев газонов. На переходах подрядчики устанавливают специальную тактильную плитку и создают пандусы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ведем монтаж пешеходных ограждений, восстанавливаем ливневую канализацию, если надо — выравниваем колодцы, чтобы на дорогах не было ни ям, ни кочек, наносим разметку.
В этом году также обновляют участки улиц Трудовая, Якоби, Чайковского, Горького, Старо-Кузьмихинская, Маршала Конева, Малая Роза и объездной микрорайонов Первомайский — Университетский.
Но не только комплексным ремонтом занимались дорожники прошедшим летом — город внимательно следил за тем, чтобы дороги и магистрали Иркутска оставались в нормативном состоянии и при необходимости быстро приводились в порядок.
— В первую очередь мы реагируем на обращения жителей: приводим в порядок улицы там, где это больше всего необходимо. А кроме того наши специалисты регулярно проводят выездные осмотры, — пояснил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Так, ремонт асфальта большими картами прошел на улицах Касьянова, Помяловского, в центре Иркутска.
Новые покрытия уложены на Ленинградской, Байкальской — от Станиславского до Байкальского кольца. Ведутся работы на улице Лермонтова.
— Работы на большинстве участков подходят к концу, четыре — Пролетарская, Володарского, Сеченова, Спортивный переулок — сданы. Поставил задачу подрядчикам нарастить темп. Всего же в этом году обновим 26 объектов во всех районах города. Очень важно, что это делается при постоянном, системном контроле, в том числе со стороны общественников. Это уникальный проект, и важно, что он будет продолжен, — резюмировал Руслан Болотов.
Кстати.
Нацпроект «Безопасные и качественные дороги» охватывает также и проектирование новых объектов.