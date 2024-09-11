Иркутск готовится оценивать результаты летнего ремонта городских магистралей

Те горожане, которые на работу и домой проезжают по улице Академической, довольны: расширение магистрали, начатое год назад, продолжилось ударными темпами. В прошлом году здесь обустроили участок от улиц Мухина и Захарова до перекрестка Академической и Старо-Кузьмихинской: сделали более удобным перекресток с улицей Сеченова, обустроив дополнительный проезд. В этом году дополнительные полосы в обе стороны появились на участке от Старо-Кузьмихинского кольца до троллейбусного депо. Рабочие перенесли опоры контактной сети и уличного освещения, укрепили габионами склоны, прилегающие к магистрали, проложили новые тротуары. В разгар работ иркутяне пожаловались, что техника разбила примыкающие выезды из дворов — и городская администрация договорилась с компанией, чтобы та оперативно заасфальтировала поврежденные участки.