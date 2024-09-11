В Кыргызстане изменили правила регистрации россиян

— Получение вида на жительство — несложный процесс, все так считают, — поспешил успокоить общественность директор Департамента регистрации населения при министерстве цифрового развития КР Арсен Минбаев. — Нужно предоставить всего три документа. Это касается лиц, которые приезжают в республику по причинам личного характера. Люди, находящиеся в Кыргызстане в связи с работой, учебой и предпринимательской деятельностью, регистрируются на основании документа, дающего право на нахождение в стране в зависимости от цели пребывания. То есть в их отношении порядок остается прежним.