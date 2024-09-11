В Кыргызстане изменили правила регистрации россиян

Обладателям паспортов России и некоторых других стран ближнего зарубежья, прибывшим в Кыргызстан на продолжительный срок, отныне придется получать вид на жительство. Новые правила вступили в силу 5 сентября.
До введения новых правил система регистрации в Кыргызстане была по отношению к россиянам одной из самых простых и лояльных в мире. От граждан РФ, приехавших в Кыргызстан на продолжительный срок или проживающих здесь длительное время, требовалась обычная регистрация. Срок ее действия составлял полгода. По ее истечении гражданин обращался в уполномоченные органы для ее продления на следующие шесть месяцев.
Простота системы, работавшей ранее, объяснялась тесными связями между россиянами и кыргызстанцами, а также высоким уровнем миграции. До миллиона выходцев из КР трудятся в РФ. Многие жители республики имеют в России близких родственников. Десятки тысяч кыргызстанцев ежегодно уезжают в РФ и получают ее гражданство. Часть их через некоторое время возвращается по разным причинам — чаще всего личного характера — на Тянь-Шань, где затем живет постоянно или длительный срок.
Согласно оценкам министерства цифрового развития КР, только в прошлом году процедуру регистрации на территории Кыргызстана прошли свыше 600 тысяч иностранных граждан, а также лиц без гражданства. Для республики, в которой проживает около семи миллионов человек, цифра, конечно же, огромная.
Теперь же срок действия регистрации сокращен до шестидесяти дней. Причем без возможности продления по прежней схеме. Если человек решил остаться в КР на более длительный период, ему потребуется получить временный вид на жительство (ВНЖ).
Власти республики уверяют, что цель нововведений — желание усовершенствовать миграционную политику с учетом опыта других стран. При этом изменения в правилах не только не ужесточат требования к россиянам и гражданам ряда постсоветских республики, но и облегчат условия их пребывания в Кыргызстане, открыв доступ к госуслугам.
— Получение вида на жительство — несложный процесс, все так считают, — поспешил успокоить общественность директор Департамента регистрации населения при министерстве цифрового развития КР Арсен Минбаев. — Нужно предоставить всего три документа. Это касается лиц, которые приезжают в республику по причинам личного характера. Люди, находящиеся в Кыргызстане в связи с работой, учебой и предпринимательской деятельностью, регистрируются на основании документа, дающего право на нахождение в стране в зависимости от цели пребывания. То есть в их отношении порядок остается прежним.
Граждан восьми государств с безвизовым порядком въезда/выезда и пребывания на территории Кыргызстана — России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Молдовы и Таджикистана, пребывающих в КР в частных целях. Речь идет, в том числе, о пенсионерах, членах семей трудового мигранта, супруге гражданина КР. Вид на жительство дает им право как на проживание на территории республики, так и на доступ к услугам наравне с гражданами КР.
ВНЖ выдается в течение 15 рабочих дней с момента обращения в любое территориальное подразделение департамента регистрации населения (ДРН) при министерстве цифрового развития КР или Центры обслуживания населения.
Для граждан перечисленных стран ВНЖ оформляется на год с последующим ежегодным продлением на срок свыше пяти лет.
Необходимо обратиться в любое территориальное подразделение ДРН или ЦОН либо пройти онлайн-регистрацию на сайте «Онлайн-регистрация иностранных граждан и лиц без гражданства» ereg.e-gov.kg
Регистрацию продлят на 60 дней, за которые надо подать документы и получить ВНЖ.
Регистрация, которая получена иностранными гражданами до конца текущего года или января — марта 2025-го, действует до конца указанного в ней срока.
1. Заявление установленной формы, которое заполняется в Центре обслуживания населения (ЦОН).
2. Паспорт или заменяющий его документ, удостоверяющий личность заявителя, сроком действия не менее шести месяцев на момент подачи документов. Граждане России и Казахстана могут предоставить внутренний паспорт, а граждане других стран — заграничный.
3. Документы, подтверждающие наличие жилого помещения по предполагаемому месту жительства, если иностранный гражданин — собственник жилья. Либо согласие собственника жилого помещения на предоставление жилого помещения для проживания, заверенное нотариально. Если собственник присутствует при подаче документов вместе с иностранцем, нотариальное согласие не требуется.
4. Документ, подтверждающий легальный источник дохода, обеспечивающий заявителю и членам его семьи прожиточный минимум. Величина прожиточного минимума в КР составляет8,2 тысячи сомов. Для граждан указанных стран СНГ такой порядок позволит получать ВНЖ даже если они работают удаленно, поскольку трудовой договор, заключенный на территории КР, для оформления ВНЖ не обязателен.
В качестве документа, подтверждающего легальный источник дохода, можно предоставить банковский счет с указанием размера сбережений, соответствующего прожиточному минимуму в КР с учетом количества членов семьи, либо справку с места работы, подтверждающую доход. Для пенсионеров таким документом является пенсионное удостоверение.
5. Квитанция, подтверждающая платеж за прием, оформление, изготовление и выдачу вида на жительство. Госпошлина за ВНЖ составляет 2 тысячи 500 сомов, плата за прием и оформление ВНЖ — 202 сома.
Для граждан указанных стран СНГ медсправки и справки о судимости для получения ВНЖ предоставлять не нужно.
Да. Регистрация осуществляется в целях учета пребывающих в республике иностранных граждан. После получения ВНЖ на год регистрация будет произведена также на один год.
Супруг (а) и дети иностранного гражданина могут получить регистрацию на основании регистрации супруга, который работает в республике или обучается в учебном заведении (как члены семьи). Регистрация детей, не достигших семи лет, производится на основании регистрации родителей (одного из родителей). Регистрация детей школьного возраста осуществляется на основании справки от дошкольного или среднего учебного заведения.