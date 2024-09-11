Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 11 сентября 2024 года

В регионе ночью обещают заморозки до −5 градусов. Днем температура поднимется лишь до +12, если солнце так и не появится, то до +6. Также ожидаются порывы ветра до 15−18 м/с. Вот что обещает погода в Иркутске 11 сентября 2024 года.