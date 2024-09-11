Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 11 сентября 2024 года

Небольшой дождь и облачно с прояснениями ожидается в Иркутске 15 августа 2024 года. В Иркутском Гидрометцентре рассказали, что воздух прогреется лишь до +11. Ночи достаточно холодные, температура опустится до +4.
— Переменная облачность, местами небольшие дожди, в северных районах с мокрым снегом. В Катангском, Усть-Кутском, северо-восточных районах, ночью в южных и днём в Киренском районах небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, утром в отдельных районах туман, — поделились синоптики.
В регионе ночью обещают заморозки до −5 градусов. Днем температура поднимется лишь до +12, если солнце так и не появится, то до +6. Также ожидаются порывы ветра до 15−18 м/с. Вот что обещает погода в Иркутске 11 сентября 2024 года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что водитель из Иркутской области перевел мошенникам 1,2 миллиона рублей. Большую часть денег он взял в кредит.