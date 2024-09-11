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Трапезу страуса Василия Ивановича показали в Ленинградском зоопарке

Один из самых любимых лакомств пернатого является свежая зелень.

Источник: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Сотрудники Ленинградского зоопарка показали трапезу страуса Василия Ивановича. Для пернатого сочная зелень — это отличное средство, чтобы охладиться в необычные для сентября жаркие дни. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

— Симпатяга! Глазки какие красивые! Листиков свежих можно бы и побольше дать красавчику, — пишет Ирина в комментариях под видео, на котором запечатлели трапезу страуса.

В зоопарке также отметили, что от влаги птице помогают перья, из-за которых тело страуса напоминает куст. Дело в том, что эти длинные и мягкие перья отлично удерживает воздух, благодаря чему у Василия Ивановича имеется естественная защита от жары.

Напомним, со 2 сентября Ленинградский зоопарк перешел на новое расписание. Теперь он будет работать с 10:00 до 20:00. Что касается касс и входа, то они будут закрываться на час раньше — в 19:00.

флора и фауна
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