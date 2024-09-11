Капитальный ремонт начальной школы — детсада завершают в Балаганском районе

Капитальный ремонт начальной школы — детского сада завершают в деревне Метляева в Балаганском районе Иркутской области. Подрядчик обещает завершить работы к 23 сентября. Затем 11 школьников смогут начать свое обучение, также в детсад отправятся восемь детей из одной возрастной группы. Учебное заведение рассчитано на два класса-комплекта. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
Модернизировать здание начали в апреле 2023 года. За это время отремонтировали фасад и кровлю, чердачные перекрытия, а также стены и полы. Строители заменили окна и двери, привели в порядок системы отопления, вентиляции, водопровода и канализации. Установили пожарную сигнализацию, камеры видеонаблюдения и освещение. Работы выполнены на 95%.
— Благоустройство территории также находится на завершающей стадии. Выполнено устройство проездов и площадок. Ведется монтаж малых архитектурных форм — скамеек, песочниц и качелей, устанавливают пандус, завершается укладка плитки на крыльце, — рассказал министр строительства Иркутской области Александр Галкин.
Помимо этого посадят 29 кустарников, в том числе клен и курильский чай. Обустроят газон.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Киренске после вмешательства прокуратуры убрали свалку, которая осталась после сноса деревянного дома в 2022 году.