Капитальный ремонт начальной школы — детсада завершают в Балаганском районе

Капитальный ремонт начальной школы — детского сада завершают в деревне Метляева в Балаганском районе Иркутской области. Подрядчик обещает завершить работы к 23 сентября. Затем 11 школьников смогут начать свое обучение, также в детсад отправятся восемь детей из одной возрастной группы. Учебное заведение рассчитано на два класса-комплекта. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.