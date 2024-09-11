Мадуро назвал президента Доминиканы бандитом из-за ареста своего самолета

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал конфискацию своего самолета властями США в Доминиканской республике, назвал главу этого государства Луиса Абинадера «бандитом и вором».
В ходе заседания правительства Венесуэлы, которое транслировалось в социальных сетях, Мадуро заявил, что его оставили без самолета.
«Это вор, президент Доминиканской республики Абинадер, бандит и вор», — цитирует РИА Новости выступление венесуэльского лидера.
Он отметил, что много раз общался с Абинадером «лицом к лицу» и добавил, что народ Доминиканы «в свое время выставит ему счет».
Напомним, в начале сентября минюст США заявил об аресте самолета Мадуро. Воздушное судно Dassault Falcon 900EX было задержано в Доминикане, откуда американские спецслужбы доставили его во Флориду. В Вашингтоне утверждают, что самолет был якобы незаконно приобретен через подставную компанию.
Каракас назвал действия Вашингтона пиратством, указав, что Белый дом использует односторонние и незаконные принудительные меры для оправдания своих действий.