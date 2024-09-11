Конкурс «Для чего я помню 3 сентября» объявлен в Иркутской области

В Иркутской области объявили начало конкурса «Для чего я помню 3 сентября». Приурочили его к Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечают во всей стране в день памяти бесланской трагедии (Северная Осетия). Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации Братска.
Целью конкурса является привлечение внимание молодых людей к проблеме распространения террористической идеологии и насилия. Для участия нужно снять видео, в котором отражается мнение автора на тему: почему нужно помнить трагедию, произошедшую 1−3 сентября 2004 года в Беслане.
— Ещё одна важная задача — противодействие участившимся на фоне проведения СВО попыткам недружественных стран вовлечь жителей России в террористическую деятельность, — рассказали в мэрии.
Работу нужно разместить во «Вконтакте», отметив хэштегами #Япомню3сентября2024, #БудущееБЕЗтерроризма2024. Также нужно выгрузить в облачном сервисе «Яндекс Диск».