Конкурс «Для чего я помню 3 сентября» объявлен в Иркутской области

В Иркутской области объявили начало конкурса «Для чего я помню 3 сентября». Приурочили его к Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечают во всей стране в день памяти бесланской трагедии (Северная Осетия). Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации Братска.