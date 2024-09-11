Космические горизонты

— В этот знаменательный день не только вы, но и все учащиеся первых классов в Омской области получают в подарок ранцы со всем необходимым. Такое решение мы приняли в честь Года семьи. Счастливого пути в мир знаний! — напутствовал школьников Виталий Хоценко.