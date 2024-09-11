Космические горизонты

В Омске на Космическом проспекте открылся инженерный лицей. Новое учебное заведение появилось в рамках нацпроекта «Образование».
В церемонии открытия школы в режиме телемоста принял участие генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов. Госкорпорация взяла шефство над омским лицеем, программа которого направлена на развитие навыков, необходимых будущим инженерам.
В первых рядах учеников на торжественной линейке — 140 первоклашек. Этим нарядно одетым малышам и невдомек, какие серьезные надежды связаны с ними у взрослых. Задача новой школы — не только подготовить грамотных инженеров, но и привлечь молодое поколение к увлекательной сфере космических открытий, стать настоящей кузницей кадров для предприятий отрасли.
Сегодня за парты сели более 1,1 тысячи юных омичей. Постигать космические науки ученики начнут уже с пятого класса. Обучение будет проходить по уникальной модели, сочетающей теорию, исследования и практику.
На торжественной линейке омский губернатор Виталий Хоценко поблагодарил социальных партнеров, благодаря которым лицей получил уникальное оснащение: учебные комплекты «Ракетостроение», «Космические данные», «Твердотопливные ракеты», модуль «Водные ракеты», 3D-сканер, паяльные станции, телескопы, макеты «Ангары» и многое другое. Это поможет представителям нового поколения освоить инженерные науки.
— Программа рассчитана на развитие пространственного, креативного мышления и творческих навыков. В учебном плане — спутникостроение, физика полета, космическая биология и другие увлекательные предметы, — сообщил директор лицея Сергей Субботин.
Пространство новой школы — переменной этажности, оно спланировано максимально комфортно для учеников и педагогов. Два блока для детей разных возрастов. В каждом — спортивный и обеденный залы. Плюс административный корпус с актовым залом. Есть даже интерактивный скалодром.
Лицей станет структурным подразделением Омского авиационного колледжа имени Н. Е. Жуковского, в котором готовят специалистов для космонавтики. Будет сотрудничать с ведущими предприятиями.
Символично, что новая школа построена на Космическом проспекте недалеко от завода «Полет». В прилегающих микрорайонах живут семьи работников предприятия, выпускающего линейку ракет-носителей «Ангара». И это — повод для появления новых династий строителей космических аппаратов.
— Мы приложим все усилия, чтобы как можно больше выпускников лицея были ориентированы на инженерные специальности. На «Полете» всегда найдутся места для ваших «золотых рук», — напутствовал школьников гендиректор предприятия Алексей Варочко.
Тем временем, в Омской области стартовал долгосрочный региональный проект «Территория опережающего развития инженерного образования» (ТОРИО).
— Интерес к инженерным профессиям, любовь к авиации и космосу важно прививать с самого детства. Поэтому участниками «ТОРИО» станут 21 детский сад, 8 школ, вузы и предприятия, которые будут развивать инженерное образование по самым разным профилям, — сообщил Виталий Хоценко. — А инженерному лицею на Космическом проспекте отведена особая роль: школа станет базовой для проекта.
В сентябре новоселами стали ученики омской обновленной школы № 3. Учебное заведение преобразилось в рамках президентской программы модернизации школьных систем образования. Это четвертое учебное заведение в регионе, где благодаря программе выполнен основательный ремонт.
Ученики, собравшиеся на торжественную линейку, родную школу не узнали: стала как новенькая! Здесь созданы и комфортные условия, и современная образовательная среда.
В постройке середины прошлого века проведено усиление фундамента, стен и несущих конструкций. Полностью заменены инженерные коммуникации, оконные и дверные блоки, кровля и система вентиляции.
Классы встретили учеников новой мебелью, современным компьютерным, интерактивным и другим оборудованием, в том числе по робототехнике.
Проект капитального ремонта не предусматривал благоустройства территории, однако к делу подключились шефы и меценаты. И пришкольное пространство украсили новое ограждение, уличные фонари, спортплощадки. Спасибо добрым людям!
На торжественной линейке собрались 872 ученика. В первых рядах — 90 первоклассников. У каждого — нарядный ранец с государственной и региональной символикой.
— В этот знаменательный день не только вы, но и все учащиеся первых классов в Омской области получают в подарок ранцы со всем необходимым. Такое решение мы приняли в честь Года семьи. Счастливого пути в мир знаний! — напутствовал школьников Виталий Хоценко.
Всего в этом году за парты в Омской области сели 240 тысяч учеников, из них 24 тысячи — первоклассники, каждый из которых, независимо от формы обучения, получил рюкзак «от губернатора». Еще 400 таких же рюкзаков регион отправил первоклассникам подшефного города Стаханова.
В новом учебном году по нацпроекту «Образование, инициированному президентом, в Омской области открылось сразу 70 новых центров “Точка роста”. Средства на ремонт и оснащение выделили регион и государство.
Новые образовательные центры естественных наук и технологий появились в 29 муниципальных районах Омской области. Опыт такой деятельности в регионе, где уже создано 300 центров «Точка роста», накоплен немалый. Теперь возможность изучать физику, химию, биологию, информатику, инженерию, используя самое современное оборудование и учебные программы, появилась даже у школьников малых сел и деревень.
В рейтинге «чемпионов» — Большереченский и Муромцевский районы, в школах которых открылись пять новых центров. По четыре созданы в Калачинском, Любинском, Одесском и Омском районах. По три центра — в школах Исилькульского, Кормиловского, Москаленского, Нововаршавского, Оконешниковского, Русско-Полянского, Саргатского и Черлакского районов. По два — в Азовском, Крутинском, Таврическом, Тюкалинском и Шербакульском районах.
Всего с началом учебного года в регионе заработало 370 «Точек роста». Таким образом современное образовательное пространство имеется в каждой второй сельской школе Омской области. И процесс продолжается.
Омская область в очередной раз оказалась в числе победителей конкурса Министерства просвещения РФ — вошла в число 24-х регионов, которые получат государственные субсидии на модернизацию инфраструктуры детского отдыха в 2027 году. На обновление омских детских оздоровительных лагерей государство выделит почти 234 миллиона рублей.
Это самый крупный конкурсный грант и самые большие возможности. В планах — обновить сразу 12 объектов. В рамках президентской программы в лагерях «Динамовец» и «Иртышские зори» в Омском районе построят пять жилых корпусов. Капитальный ремонт и обновление коснутся пищеблоков и медпунктов лагерей Тарского, Омского района, Таврического районов.
Модернизация детских баз отдыха в регионе идет не первый год.
— Мы уже построили три современных корпуса в лагере «Орленок» в Калачинском районе. До конца года к ним добавятся еще два жилых модуля на 50 человек каждый, — пояснил Виталий Хоценко. — Получили также финансирование на 2026 год. И построим пять жилых корпусов еще в двух лагерях. Каких именно — определимся в самое ближайшее время.
Тысячи жителей Омской области получили компенсации. Жители затопленных бурным половодьем населенных пунктов продолжают получать компенсации за потерю имущества, а также на проведение капитального ремонта домов. «Всего различные виды выплат уже получили более 11,5 тысячи человек на общую сумму около 300 миллионов рублей. Прием заявлений продолжается и идет непрерывно», — сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Фото: Правительство Омской области.