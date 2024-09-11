Повод для гордости

— Омск — не только Город трудовой доблести, но еще и спортивной славы. Так случилось, что сегодня большой международный спорт стал недоступен для наших спортсменов и болельщиков. Такое уже бывало со сборной Советского Союза, но это не мешало нам с новыми силами влиться международный спорт и завоевывать самые высокие награды. И так будет снова, — уверен Виталий Хоценко.