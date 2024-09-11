Повод для гордости

На набережной Оми в центре города завершили работу над скульптурным комплексом, посвященном главным спортивным победам омичей, прославившим малую Родину и Россию. Свою спортивную карьеру в регионе начинали 28 олимпийских чемпионов. В честь каждого на новой аллее установлена колонна с бронзовым бюстом.
Аллею олимпийских чемпионов начали возводить в прошлом году. По словам мэра Омска Сергея Шелеста, она уже стала одной из визитных карточек города. Горожане и гости мегаполиса с удовольствием приходят сюда, устраивают фотосессии. И уже знают в лицо наших замечательных спортсменов. Бронзовую голову каждого победителя украшает лавровый венок. И это создает особое ощущение торжественности. Монументальный комплекс создал скульптор Сергей Полегаев.
Территория между Комсомольским и Юбилейным мостами, которую украсили колонны с бюстами, полностью благоустроена и озеленена. Помимо этого, здесь установлены прожекторы. Поэтому делать селфи туристы и отдыхающие могут не только днем, но и вечером.
В минувшую субботу состоялось открытие последних шести бюстов олимпийской серии. Поздравить омичей со столь знаменательным событием пришли руководители города и области, олимпийцы, спортсмены, представители общественности.
Идея — увековечить память омичей — победителей Игр, принадлежит меценату Сергею Козубенко. Проект состоит из трех частей. И каждая из них уже воплощена в жизнь.
— Помимо Аллеи олимпийских чемпионов на улице Думской, где полностью сформирован скульптурный комплекс, это выставка графических портретов 62 чемпионов мира — омичей. Авторская экспозиция работ художника Никаса Сафронова разместилась в городском музее «Искусство Омска». В их честь создана также аллея из 62 краснолистных кленов, высаженных возле Омской крепости на набережной Иртыша, — сообщил Сергей Козубенко.
По словам омского губернатора, если бы не западные санкции, поставившие заслон участию российских спортсменов в мировых первенствах, чемпионов могло быть и больше. Впрочем, это дело времени, и они еще наверстают упущенное.
— Омск — не только Город трудовой доблести, но еще и спортивной славы. Так случилось, что сегодня большой международный спорт стал недоступен для наших спортсменов и болельщиков. Такое уже бывало со сборной Советского Союза, но это не мешало нам с новыми силами влиться международный спорт и завоевывать самые высокие награды. И так будет снова, — уверен Виталий Хоценко.
Мэр Омска Сергей Шелест отметил значимость Аллеи олимпийцев для города.
— Ее создание — это дань уважения нашим великим спортсменам, многие из них сегодня здесь присутствуют. Но самая главная задача этого комплекса, чтобы подрастающее поколение — наши дети и внуки — видели такие прекрасные примеры и тоже стремились стать победителями.
Бюсты, установленные олимпийским чемпионам на Аллее славы в 2023 году:
• Маргарита Алийчук — художественная гимнастика (2008 год).
• Владимир Барнашов — биатлон (1980).
• Виталина Бацарашкина — стрельба из пистолета (2020).
• Вера Бирюкова — художественная гимнастика (2016).
• Виктор Блинов — хоккей (1968).
• Александр Волков — баскетбол (1988).
• Наталия Гудкова — легкая атлетика (паралимпиада-2000).
• Иван Дворный — баскетбол (1972).
• Ксения Дудкина — художественная гимнастика (2012).
• Сергей Калинин — хоккей (2018).
• Евгения Канаева — художественная гимнастика (2008, 2012).
• Александр Карелин — греко-римская борьба (1988, 1992, 1996).
• Геннадий Комнатов — велогонки (1972).
• Александр Кузюков — фехтование (паралимпиада-2020).
• Григорий Мурыгин — лыжные гонки (паралимпиада-2014).
• Юрий Мухин — плавание (1992).
• Дмитрий Полин — плавание (2004).
• Алексей Тищенко — бокс (2004, 2008).
• Сергей Шелпаков — велогонки (1980).
• Алена Филюшкина — легкая атлетика (сурдлимпиада-2017).
• Алексей Фоменков — плавание (паралимпиада-2008).
• Владимир Юмин — вольная борьба (1976).
Бюсты, установленные на Аллее славы в 2024 году:
• Юрий Титов — спортивная гимнастика (1956 год).
• Александр Музыченко — парусный спорт (1980).
• Никита Прохоров — легкая атлетика (2012).
• Елизавета Трущенко — дзюдо (сурдлимпиада-2013).
• Артур Юсупов — фехтование (паралимпиада-2021).
• Михаил Мамиашвили — греко-римская борьба (1988).