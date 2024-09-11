Сберечь лесные богатства

— В этом году очень сложные климатические условия — много осадков, высокие температуры, ураганы, — отметила Лариса Капустина. — Погода благоприятная для размножения вредителей, и мы наблюдаем небольшой рост численности непарного шелкопряда. Но пока резких вспышек его распространения ни в Алтайском крае, ни в Республике Алтай не зафиксировано. Осенью мы сможем сделать прогноз на будущий год по вероятности увеличения численности этого вредителя, когда обследуем места яйцекладок и жизнеспособность личинок. Хорошо, что в нынешнем сезоне много энтомофагов, которые уничтожают шелкопряда, надеемся это позволит сократить популяцию. Сейчас в Республике Алтай очаг распространения «непарника» оценивается примерно в 45 тысяч гектаров. Очаг действует с 2006 и в некоторые годы он достигал 300 тысяч гектаров.