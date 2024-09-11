Сберечь лесные богатства

Ко Дню работников лесного хозяйства в Центре защиты леса Алтайского края подвели предварительные итоги нынешнего непростого полевого сезона. Несмотря на сложные погодные условия, государственное задание по лесопатологическому мониторингу, государственному мониторингу воспроизводства лесов, надзору в области семеноводства Алтайские защитники леса выполняют на 100 процентов и до конца года проведут все запланированные работы.
Филиал федерального государственного учреждения «Российский центр защиты леса» — «Центр защиты леса Алтайского края» уже больше 20 лет занимается сохранением и приумножением лесных богатств двух регионов — Алтайского края и Республики Алтай. Защитники леса ведут постоянный государственный лесопатологический мониторинг лесов, чтобы оценить их состояние, выявить больные, ослабленные или поврежденные вредителями насаждения.
— Мы проводим государственный мониторинг воспроизводства лесов, проверяем качество семян лесных растений, — рассказала директор Алтайского ЦЗЛ Лариса Капустина. — Проводим инвентаризацию фонда лесовосстановления, с использованием дистанционного зондирования земли. Сначала дистанционно определяем участки, где требуется лесовосстановление. А затем в ходе полевых работ уточняем причины гибели насаждений и готовим рекомендации по сохранению и приумножению лесных ресурсов.
С 2024 года у сотрудников лесосеменной станции работы прибавилось. Теперь они по госзаданию контролируют еще и качество компенсационного лесовосстановления, которое проводят в двух регионах. Специалисты проверяют, насколько качественный семенной материал был использован и правильно ли проведены лесовосстановительные работы. В нынешнем полевом сезоне сотрудники ЦЗЛ впервые выезжали осматривать участки в Республике Алтай, где в прошлом году было проведено лесовосстановление. Если приживаемость саженцев или сеянцев составляет 60−70 процентов, то они рекомендуют сделать дополнительные посадки, а если ниже 30 процентов, то придется проводить лесовосстановление заново.
— В этом году очень сложные климатические условия — много осадков, высокие температуры, ураганы, — отметила Лариса Капустина. — Погода благоприятная для размножения вредителей, и мы наблюдаем небольшой рост численности непарного шелкопряда. Но пока резких вспышек его распространения ни в Алтайском крае, ни в Республике Алтай не зафиксировано. Осенью мы сможем сделать прогноз на будущий год по вероятности увеличения численности этого вредителя, когда обследуем места яйцекладок и жизнеспособность личинок. Хорошо, что в нынешнем сезоне много энтомофагов, которые уничтожают шелкопряда, надеемся это позволит сократить популяцию. Сейчас в Республике Алтай очаг распространения «непарника» оценивается примерно в 45 тысяч гектаров. Очаг действует с 2006 и в некоторые годы он достигал 300 тысяч гектаров.
Много работы защитникам леса доставили прошлогодние пожары и крупный ветровал. Специалисты ЦЗЛ проводят лесопатологические обследования пострадавших участков, чтобы оценить степень повреждения и дать рекомендации по восстановлению лесных насаждений. В этом году много обращений от предприятий, занимающихся туристической и рекреационной деятельностью, по обследованию деревьев, поврежденных ураганами. Алтайский центр защиты леса активно сотрудничает с парком «Изумрудный» в Барнауле. Сотрудники не только обследуют здесь деревья и дают рекомендации по лесовосстановлению, но и заложили собственную аллею, и ко Дню работника лесного хозяйства пополнят ее новыми насаждениями.
Лариса Капустина, директор Центра защиты леса Алтайского края:
— Защитники леса — настоящие герои, которые в дождь, в жару, в любую погоду едут на лесные участки, чтобы сберечь наше лесные богатства. Зачастую им приходится подниматься высоко в горы, ведь много постоянных пунктов наблюдений расположены на горных вершинах. У нас трудятся настоящие энтузиасты своего дела. На таких держится вся работа в центре защиты леса, с них берет пример молодежь. В канун профессионального праздника хочется сердечно и искренне поблагодарить коллектив Центра защиты леса Алтайского края за проделанную работу, за неоценимый квалифицированный уровень. Пожелать успехов, профессиональных побед, новых достижений! И по праву заслуженных наград!