Площадь восстановленных лесов в Хабаровском крае превысила объем погибших в 1,5 раза

Одновременно Хабаровский край увеличил и количество теплиц, где выращивают посадочный материал для лесовосстановления. В прошлом году в регионе ввели в эксплуатацию 3 новые теплицы и реконструировали еще столько же. Сейчас в краевых государственных учреждениях лесного хозяйства используется 64 питомника. С их помощью в регионе за 2023 год удалось получить более 23 млн сеянцев, пригодных для проведения искусственного лесовосстановления. Такого количества посадочного материала хватит для посадки леса также и в следующем сезоне.