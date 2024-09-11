Площадь восстановленных лесов в Хабаровском крае превысила объем погибших в 1,5 раза

— В Хабаровском крае ежегодно в полном объеме выполняются мероприятия по воспроизводству лесов. Так, посадка леса в прошлом сезоне проведена на площади свыше 6 тыс. га тысяч га при запланированных 2,2 тыс. га. Всего лесовосстановительные мероприятия были проведены на площади более 72,5 тыс.га при плане в 65,7 тыс. га. Такой результат можно оценить, как удовлетворительный. На следующий год план по лесовоссстановлению остался прежним, — сообщил и.о. министра лесного хозяйства и лесопереработки края Константин Кузнецов.
Одновременно Хабаровский край увеличил и количество теплиц, где выращивают посадочный материал для лесовосстановления. В прошлом году в регионе ввели в эксплуатацию 3 новые теплицы и реконструировали еще столько же. Сейчас в краевых государственных учреждениях лесного хозяйства используется 64 питомника. С их помощью в регионе за 2023 год удалось получить более 23 млн сеянцев, пригодных для проведения искусственного лесовосстановления. Такого количества посадочного материала хватит для посадки леса также и в следующем сезоне.
Напомним, что строительство теплиц ведется с 2022 года по флагманскому направлению «Край комфортного проживания». Это направление выделено как приоритетное. К 2030 году прогнозируемый объем выращивания сеянцев с закрытой корневой системой в Хабаровском крае должен составить не менее 27 млн штук сеянцев в год.