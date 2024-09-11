Два новых отделения открыли в Иркутской детской областной больнице

«Ангиограф открывает невероятные возможности для диагностики и лечения не только заболеваний сердца, но и сосудов другой локализации. Это оборудование — единственное за Уралом на данный момент. Мы очень признательны за то, что проект этих отделений воплотился в жизнь, за этим стоят сотни людей, среди которых — Губернатор, бизнес-сообщество, меценаты. Всех нас объединяет то, что нам не безразлично здоровье и счастье детей, живущих в Иркутской области», — сказал Юрий Козлов.