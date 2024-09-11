Два новых отделения открыли в Иркутской детской областной больнице

Новые отделения осмотрел Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вместе с главврачом медучреждения Юрием Козловым, а также с первым зампредседателя областного парламента Кузьмой Алдаровым и зампредседателя Натальей Дикусаровой, главой регионального минздрава Андреем Модестовым.
Кардиохирургическое отделение рассчитано на 12 коек, первые пациенты были госпитализированы 6 сентября, они находятся под наблюдением врачей. Полноценные хирургические вмешательства начнут выполнять в конце сентября, когда для обучения специалистов ИГОДКБ приедут ведущие кардиохирурги из федеральных центров Новосибирска, Красноярска и Санкт-Петербурга.
Отделение оснащено новейшими аппаратами ИВЛ, реанимационными системами для новорожденных, системами мониторинга физиологических показателей, инфузоматами, аппаратом искусственного кровообращения последней модели. Кадровый состав отделения сформирован, планируется развитие системы наставничества: большинство сотрудников среднего и младшего персонала — молодые люди, которые недавно закончили учебные заведения.
«Кардиохирургическое отделение будет принимать в среднем 500 пациентов в год. Мы осмотрели палаты, операционную, палату интенсивной терапии, все сделано по высоким стандартам. Двигаемся к нашей следующей цели — строительству новой областной детской клинический больницы», — отметил Игорь Кобзев.
Также в Иркутской детской областной больнице было создано отделение рентгенэндоваскулярных методов исследования, без которого полноценно не может работать кардиохирургия. Оно будет обеспечивать стандарт предоперационного обследования при любых операциях на сердце, это стало возможным благодаря поступившему в 2023 году ангиографу. Его приобрели за 109 миллионов рублей за счет средств областного бюджета по программе «Развитие здравоохранения» на 2019−2025 годы, напоминает пресс-служба Правительства региона.
С помощью высокотехнологичного медицинского аппарата ангиографа под воздействием рентгеновского излучения можно визуализировать просвет сосудов и полостей сердца. Процедура позволит выявить, например, очаги тромбов или места сужений или истончений сосудистых стенок. Ангиография считается самой достоверной и точной из всех методов диагностики.
«Ангиограф открывает невероятные возможности для диагностики и лечения не только заболеваний сердца, но и сосудов другой локализации. Это оборудование — единственное за Уралом на данный момент. Мы очень признательны за то, что проект этих отделений воплотился в жизнь, за этим стоят сотни людей, среди которых — Губернатор, бизнес-сообщество, меценаты. Всех нас объединяет то, что нам не безразлично здоровье и счастье детей, живущих в Иркутской области», — сказал Юрий Козлов.
Создание новых отделений стало возможным благодаря спонсорской помощи, общая сумма которой составила 441 млн рублей. Проект поддержали основатель ИНК Николай Буйнов, Сбербанк, Иркутский масложиркомбинат, Ангарский азотно-туковый завод, ООО «Траст» и «Друза», Фонд «Нужна операция» и хоккейный клуб «Энергия».
Как рассказал министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов, в ИОДКБ применяется мультидисциплинарный подход: пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями будут наблюдать и другие специалисты. Запуск новых отделений в составе областной детской больницы позволит увеличить объем вмешательств пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Иркутской области, ранее детей оперировали только в Иркутской областной клинической больнице.
Напомним, увеличение количества вмешательств по профилю «Кардиохирургия» у детей соответствует задачам проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», направленным на снижение смертности от болезней системы кровообращения.