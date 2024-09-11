Фестиваль охоты и рыбалки пройдет в Усольском районе 14 сентября

Также все желающие могут поучаствовать в выставке трофеев. Представить можно рога, шкуры, чучела, оружие, главное, чтобы сделано оно было собственными руками. Также на выставке-продаже можно предложить ягоды, грибы, чаи, травы, сувениры и многое другое.