Фестиваль охоты и рыбалки пройдет в Усольском районе 14 сентября

В Усольском районе 14 сентября пройдет фестиваль охоты и рыбалки. Мероприятие начнется в 10:00 в лесном массиве вблизи поселка Ходарей. Регистрация участников стартует с 10:00. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Усольского района.
— В программе соревнования по ловле рыбы и по стендовой стрельбе. Пройдет фотоконкурс «Охота. Рыбалка. Туризм» и конкурс на лучшее оформление и приготовление блюда «Ах, хороша уха!», а также семейный конкурс «Охота за победой», — рассказали в пресс-службе администрации.
Также все желающие могут поучаствовать в выставке трофеев. Представить можно рога, шкуры, чучела, оружие, главное, чтобы сделано оно было собственными руками. Также на выставке-продаже можно предложить ягоды, грибы, чаи, травы, сувениры и многое другое.