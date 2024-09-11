Mash: браконьеры застрелили птенца стерха, летавшего с Путиным в 2012 году

Браконьеры застрелили птенца стерха, летавшего с президентом России Владимиром Путиным 12 лет назад. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По его данным, мертвую птицу помог найти передатчик GPS-GSM, с помощью которого ученые следят за перемещениями пернатых.
До ноября 2022 года краснокнижный стерх находился в Нижегородском зоопарке. А потом его отправили в Рязанскую область, где расположен заповедник по разведению белых журавлей.
Путин летал на мотодельтаплане с шестью особями стерха в 2012 году. У двух журавлей из этой стаи впоследствии родился птенец, который в 2024 году и стал жертвой браконьеров.
Ведется поиск злоумышленников. Дело находится на контроле природоохранной прокуратуры.
Во всем мире осталось не более трех тысяч стерхов. Они занесены в Международную Красную Книгу и Красную Книгу России.