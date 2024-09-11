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Mash: браконьеры застрелили птенца стерха, летавшего с Путиным в 2012 году

Браконьеры застрелили птенца стерха, летавшего с президентом России Владимиром Путиным 12 лет назад. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, мертвую птицу помог найти передатчик GPS-GSM, с помощью которого ученые следят за перемещениями пернатых.

До ноября 2022 года краснокнижный стерх находился в Нижегородском зоопарке. А потом его отправили в Рязанскую область, где расположен заповедник по разведению белых журавлей.

Фото: РИА Новости

Путин летал на мотодельтаплане с шестью особями стерха в 2012 году. У двух журавлей из этой стаи впоследствии родился птенец, который в 2024 году и стал жертвой браконьеров.

Ведется поиск злоумышленников. Дело находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Во всем мире осталось не более трех тысяч стерхов. Они занесены в Международную Красную Книгу и Красную Книгу России.