Первые прохладные выходные ожидаются в Приморье

Прогноз погоды в выходные дни в Приморье озвучили синоптики, сообщает ИА PrimaMedia. По данным Примгидромета, будет прохладно — в соответствии с сезоном.
В ночь на субботу антициклон обеспечит ясную погоду без осадков, температуры снизятся до +1…+8 °C, а на южном побережье до +10…+13 °C. Днем 14 сентября антициклон ослабнет, и Приморье окажется под влиянием атмосферного фронта, движущегося над Японским морем вблизи приморского побережья. Облачность накроет значительные территории края, и в южной части пройдет дождь. На севере осадков не ожидается. Дневные температуры будут колебаться от +13 до +19 °C, при этом самые высокие значения будут на севере.
Ночь на воскресенье будет без дождей, с минимальными температурами, сравнимыми с субботними. Днем ожидается малооблачная погода и прогрев воздуха до +18…+25 °C.
Во Владивостоке в субботу будет облачно, к вечеру возможен дождь. Ночная температура составит +11…+13 °C, а дневная +14…+17 °C. В воскресенье погода улучшится: ночь останется прохладной, без дождей, а днем будет солнечно с температурами от +18 до +21 °C.