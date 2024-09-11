Первые прохладные выходные ожидаются в Приморье

В ночь на субботу антициклон обеспечит ясную погоду без осадков, температуры снизятся до +1…+8 °C, а на южном побережье до +10…+13 °C. Днем 14 сентября антициклон ослабнет, и Приморье окажется под влиянием атмосферного фронта, движущегося над Японским морем вблизи приморского побережья. Облачность накроет значительные территории края, и в южной части пройдет дождь. На севере осадков не ожидается. Дневные температуры будут колебаться от +13 до +19 °C, при этом самые высокие значения будут на севере.