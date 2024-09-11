Депутат Немкин рассказал о махинациях мошенников с QR-кодами

Злоумышленники создают реалистичные видео и аудио с подменой лиц и голосов, и затем используют их для шантажа, обмана и манипуляций. Это может быть, например, фальшивое видеообращение от имени руководителя компании с просьбой перевести деньги на счет или аудиозапись с поддельным голосом «попавшего в беду» близкого человека.