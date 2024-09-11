Школьников Приморья познакомили с инженерно-техническими специальностями

День знаний дал старт новому учебному году в 25 школах, где реализуется проект Фонда Мельниченко «Профклассы. ФМ», который помогает учащимся познакомиться с химической, горнодобывающей и энергетической промышленностью еще на школьной скамье. Среди участников — средняя образовательная школа № 4 приморского Лучегорска.
Изначально проект назывался «Классы СУЭК» — это была профориентационная программа АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК). Она реализуется с 2013 года в поддержку нацпроекта «Образование» в рамках концепции непрерывного обучения «Школа — вуз — предприятие». Несколько лет назад программа получила новое название.
Цель проекта «Профклассы. ФМ» — ранняя профориентация школьников с прицелом на будущую работу в химической, горнодобывающей и энергетической промышленности. Старшеклассникам в городах присутствия компаний СУЭК, ЕвроХим и СГК предоставляется возможность получить качественное естественно-математическое образование, а также освоить азы технических профессий.
— Кадровый дефицит на предприятиях — безусловно, серьезная проблема, на решение которой нацелена работа фонда в рамках проекта «Профклассы. ФМ». Для нас это важнейшее направление деятельности еще и потому что четко выстроенная перспектива будущего для молодого поколения — один из главных факторов социального благополучия на промышленных территориях, — отметила генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева. — Мы перезапустили профориентационные мероприятия в городах присутствия в рамках проекта «Профкоманды. ФМ» для повышения эффективности наших профклассов, чтобы связь между обучением в школе и будущей работой стала еще более прочной.
В школе № 4 в Лучегорске профклассы открылись в 2021-м. В этом году за парты сели 25 восьмиклассников, которые будут углубленно изучать физику и математику.
— Ребят курируют АО «Лучегорский угольный разрез» и Приморская ГРЭС, поэтому в программу обучения входит посещение этих предприятий для полного погружения в инженерные специальности и профессиональную навигацию, — рассказала директор школы Юлия Диденко.
В этом учебном году для школьников проекта «Профклассы. ФМ» будет запущена цифровая платформа по профориентации. Ребята смогут изучить информацию о различных профессиях и предприятиях химической, горнодобывающей и энергетической промышленности. Чтобы определиться со своим выбором, обучающиеся познакомятся со специальностями в игровой форме, с помощью тестов и квизов. Виртуальные профессиональные пробы на сайте позволят школьникам научиться действовать в реальных рабочих ситуациях и понять, насколько каждая из профессий им интересна и где ее можно получить. Всего на платформе на первом этапе будет представлено 16 профессий, распределенных по четырем направлениям.