Школьников Приморья познакомили с инженерно-техническими специальностями

В этом учебном году для школьников проекта «Профклассы. ФМ» будет запущена цифровая платформа по профориентации. Ребята смогут изучить информацию о различных профессиях и предприятиях химической, горнодобывающей и энергетической промышленности. Чтобы определиться со своим выбором, обучающиеся познакомятся со специальностями в игровой форме, с помощью тестов и квизов. Виртуальные профессиональные пробы на сайте позволят школьникам научиться действовать в реальных рабочих ситуациях и понять, насколько каждая из профессий им интересна и где ее можно получить. Всего на платформе на первом этапе будет представлено 16 профессий, распределенных по четырем направлениям.