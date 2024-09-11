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Теплая осень продолжает радовать южноуральцев

В среду, 11 сентября, в Челябинской области будет переменная облачность, на юге местами небольшие дожди.

Сейчас в Ричмонде: +18° 2 м/с 73% 762 мм рт. ст. +19°

В среду, 11 сентября, в Челябинской области будет переменная облачность, на юге местами небольшие дожди. Температура воздуха днем составит от +19 до +24 градусов. Ветер северо-восточный 3−8 метров в секунду.

В Челябинске сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит от +20 до +22 градусов. Ветер северо-восточный 3−8 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 11 сентября, у Иоанна.

Между прочим, 11 сентября 2024 года отмечают день Ивана Постного. Согласно народным приметам, сегодня не стоит заниматься садом и огородом, а также пересаживать домашние растения. Дело в том, что из-за этого целый год придется «пахать» за копейки, не разгибая спины.