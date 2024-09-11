Теплая осень продолжает радовать южноуральцев

Между прочим, 11 сентября 2024 года отмечают день Ивана Постного. Согласно народным приметам, сегодня не стоит заниматься садом и огородом, а также пересаживать домашние растения. Дело в том, что из-за этого целый год придется «пахать» за копейки, не разгибая спины.