Нефтяники Комсомольска-на-Амуре отметили профессиональный праздник

Комсомольский нефтеперерабатывающий завод (КНПЗ), входящий в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть», традиционно встретил День работников нефтяной и газовой промышленности новыми социальными проектами и очередными достижениями.
Предприятие ежегодно вносит весомый вклад в развитие региона благодаря высоким экономическим показателям, а также общественно значимым акциям. И в этот раз заводчане поделились атмосферой праздника с земляками. Ко Дню нефтяника Комсомольский НПЗ обустроил спортивную площадку городского лицея, организовал ряд спортивных мероприятий для жителей города Юности.
В канун профессионального праздника на заводе чествовали лучших сотрудников, поздравляли родной коллектив, а также коллег из дочерних и подрядных организаций. За отличие в труде почетные грамоты и благодарности Министерства энергетики РФ, компании «Роснефть» и завода получили более 50 сотрудников разных подразделений и служб Комсомольского НПЗ. Каждого поощрили денежной премией.
Среди награжденных был старший оператор установки гидроочистки дизельного топлива Дмитрий Бревнов. На предприятии он трудится более 10 лет и не раз становился призером конкурсов профессионального мастерства. В этом году нефтяник победил сразу в двух номинациях всероссийского корпоративного конкурса «Лучший по профессии».
— Этого удалось достичь во многом благодаря тому, что на нашем предприятии всегда есть на кого равняться. Специалисты самого высокого класса готовы делиться своим опытом. Я давно стал наставником для стажеров, помогаю коллегам осваивать профессию, — отмечает Дмитрий Бревнов.
Он ценит свою специальность за то, что она требует постоянно совершенствоваться и развиваться.
На праздничном мероприятии отметили активистов первичной профсоюзной организации, победителей спортивных соревнований, лучших молодых специалистов. Желанными гостями торжественного собрания были ветераны отрасли, чей труд стал фундаментом для нынешних достижений предприятия.
Главный инженер Комсомольского НПЗ Денис Ананио поблагодарил коллег, пожелав крепкого здоровья, семейного благополучия и новых трудовых свершений.
— Если нефть — одно из главных богатств России, то главная ценность для нашего завода — люди. Для всех вас работа является делом жизни, которому вы отдаете много сил и энергии. Спасибо за добросовестный, доблестный труд! — сказал Денис Евгеньевич.
Летом завод получил сразу несколько наивысших наград регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» за 2023 год. Предприятие отмечено за создание рабочих мест, развитие социального партнерства и за лучшие условия труда для работников с семейными обязанностями. В номинации «За формирование здорового образа жизни» КНПЗ представит регион на федеральном этапе конкурса. Это наглядный результат последовательной социальной политики, направленной на заботу о сотрудниках и их семьях, а также о ветеранах отрасли.
По экономическим показателям, темпам модернизации производства, уровню промышленной культуры Комсомольский НПЗ — один из лидеров на Дальнем Востоке. Это крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие в Хабаровском крае, где трудится более двух тысяч специалистов.
Завод перерабатывает восемь миллионов тонн сырья в год, играя ключевую роль в обеспечении нефтепродуктами регионов Дальневосточного федерального округа. Номенклатура продукции — более 20 наименований, включая высокооктановые бензины и дизельное топливо экологического класса 5, малосернистое судовое топливо и другие виды.