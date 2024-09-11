Нефтяники Комсомольска-на-Амуре отметили профессиональный праздник

Летом завод получил сразу несколько наивысших наград регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» за 2023 год. Предприятие отмечено за создание рабочих мест, развитие социального партнерства и за лучшие условия труда для работников с семейными обязанностями. В номинации «За формирование здорового образа жизни» КНПЗ представит регион на федеральном этапе конкурса. Это наглядный результат последовательной социальной политики, направленной на заботу о сотрудниках и их семьях, а также о ветеранах отрасли.