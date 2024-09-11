Почему в сфере образования растет доля индивидуальных предпринимателей

В России растет доля ИП в сфере образования. За последние три года предпринимателей в этом направлении стало больше на 43,6%. Такие данные приводится в исследовании проекта «Контур. Фокус». По мнению аналитиков, самый активный рост ИП отмечается в школьном образовании: с 2021 по 2024 год количество частных школ, открытых предпринимателями, увеличилось на 73,7%.
«За три года общее количество государственных и частных организаций в сфере образования увеличилось на 10,9%, с 173 531 организации в 2021 году до 192 405 в 2024 году», — говорится в исследовании.
При этом положительную динамику показывают только ИП, которых за 3 года стало больше на 43,6%. Частных образовательных компаний за тот же период стало меньше на 7,2%, а бюджетных образовательных организаций на 3,2%, уточняют аналитики.
Примечательно, что больше всего бюджетных, частных образовательных организаций и ИП работает в направлении «Дополнительное образование детей и взрослых», отмечается в исследовании. Количество организаций и предпринимателей в этом сегменте увеличивается год к году, а за три года рост составил 37,4%. На сентябрь 2024 года в нем работает 85 395 организаций и ИП. На втором месте по количеству — «Школьное образование», где действует 40 836 организаций и ИП, при этом за 3 года их стало меньше на 1,5%. На третьем месте по количеству — «Дошкольное образование», где работает 35 004 участника. За три года это направление уменьшилось на 6,7%.
Активный рост показывает направление «Дополнительное профессиональное образование», где количество организаций и ИП за три года выросло на 33%. Количество автошкол наоборот заметно сокращается. За три года их стало меньше на 10,4%. На 8,2% уменьшилось и направление «Высшее профессиональное образование», на 6,7% — «Дошкольное образование», резюмируют аналитики.
«По данным на сентябрь 2024 года самую большую долю в 44,4% занимает сегмент “Дополнительное образование детей и взрослых”. На втором месте — “Школьное образование” 21,2%, на третьем месте с долей 18,2% — “Дошкольное образование”», — отмечается в исследовании.
Больше всего предпринимателей ведет свой бизнес в направлении «Дополнительное образование детей и взрослых». За три года ИП в нем стало больше на 55%: с 41057 в 2021 году до 63644 в 2024 году. На втором месте по количеству ИП — направление «Автошколы», где по данным на сентябрь 2024 года работает 2572 предпринимателя. Правда, в 2021 году ИП в этом сегменте было 2 967, что на 13,3% больше. На третьем месте по количеству ИП — направление «Дополнительное образование для взрослых». В сентябре 2021 года в нем работало 5853 предпринимателя, в 2024 на 1,6% меньше — 5762.
«Большим спросом пользуются разного рода подготовительные курсы для дошкольников. Этим и объясняется тот факт, что в сегменте образования задействовано много ИП — организовать такой бизнес относительно несложно, если достаточны профессиональные навыки», — пояснил эксперт «Контур. Фокуса» по экономической безопасности бизнеса Антон Яковлев.
Также ИП нередко работают в сфере дополнительного образования: от курсов иностранных языков до специфических навыков, вроде игры на музыкальных инструментах или освоения ремесел, добавил он.
«Сфера образования активно развивается за счет появления новых технологий. Цифровые технологии позволяют делать образование адаптивным, учитывающим психологические особенности, уровень подготовки, направленность обучающихся», — рассказал заведующий базовой кафедрой Благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» «Инновационный менеджмент и социальное предпринимательство» РЭУ им. Г. В. Плеханова Юрий Ляндау.
От современных выпускников требуют не только теоретических знаний, но и практических навыков, считает он. Яркий пример — предпринимательское образование. Нельзя подготовить предпринимателя только с помощью теории. Зачастую разработчиками обучающих продуктов могут выступать предприниматели — программисты, которые как раз оформляют свою деятельность в качестве ИП.
«Им не требуется регистрация юридического лица, чтобы осуществлять деятельность, продавать образовательные продукты, а также активно сотрудничать с ВУЗами. Этим в том числе и объясняется рост доли ИП в образовательной сфере», — заключил эксперт.
По словам эксперта Московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности бизнеса Сергея Елина, индивидуальный предприниматель — самая гибкая форма организации бизнеса и самая простая для ведения бухгалтерского учета. Поэтому, когда возникает потребность в тех или иных услугах, проще на первом этапе зарегистрировать ИП.
«То, что статистика показывает рост ИП в сфере образования говорит о двух факторах. Прежде всего, родители готовы инвестировать в образование детей. Можно предположить, что одним из самых востребованных направлений здесь является подготовка к ЕГЭ и репетиторство. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что школа не оправдывает ожиданий семьи», — резюмировал он.