Почему в сфере образования растет доля индивидуальных предпринимателей

Примечательно, что больше всего бюджетных, частных образовательных организаций и ИП работает в направлении «Дополнительное образование детей и взрослых», отмечается в исследовании. Количество организаций и предпринимателей в этом сегменте увеличивается год к году, а за три года рост составил 37,4%. На сентябрь 2024 года в нем работает 85 395 организаций и ИП. На втором месте по количеству — «Школьное образование», где действует 40 836 организаций и ИП, при этом за 3 года их стало меньше на 1,5%. На третьем месте по количеству — «Дошкольное образование», где работает 35 004 участника. За три года это направление уменьшилось на 6,7%.