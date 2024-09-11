В Башкирии станет еще теплее

Сегодня, 11 сентября, в республике будет еще теплее. По данным Башгидрометцентра, день пройдет без существенных осадков. Ночью и утром ожидается туман. Умеренный ветер восточной четверти. Ночью температура воздуха составит +8°, +13°. Днем потеплеет до +26°.