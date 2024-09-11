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В Башкирии станет еще теплее

Сегодня, 11 сентября, в республике будет еще теплее. По данным Башгидрометцентра, день пройдет без существенных осадков. Ночью и утром ожидается туман. Умеренный ветер восточной четверти. Ночью температура воздуха составит +8°, +13°. Днем потеплеет до +26°.

Сейчас в Ричмонде: +18° 2 м/с 73% 762 мм рт. ст. +19°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В четверг, 12 сентября, дождей не ожидается. Умеренный ветер юго-восточный. Ночью обещают +7°, +12°, днем воздух прогреется до +18°, +23°.