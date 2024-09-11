Названа цена соседства с Дональдом Трампом

На 324 квадратных метрах разместились три спальни и столько же ванных. У входа в квартиру обустроена галерея, которая ведет в гостиную и остекленную столовую. Внутренняя отделка в квартире была обновлена — теперь интерьеры выдержаны в стиле бельгийского минимализма. Из панорамных окон с высоты 64 этажа открывается вид на Эмпайр-стейт-билдинг и Центральный парк. Кроме того, в жилом небоскребе есть свой фитнес-центр, консьерж и круглосуточный швейцар.