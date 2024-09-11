Крематорий в Омске могут и не построить

О планах построить в Омской области крематорий уже не первый год говорит компания «Возобновляемые ресурсы», связанная с депутатом Госдумы Игорем Антропенко. Строительство собирались начать уже этой осенью, однако неожиданно компания столкнулась с новыми трудностями.