Крематорий в Омске могут и не построить

О планах построить в Омской области крематорий уже не первый год говорит компания «Возобновляемые ресурсы», связанная с депутатом Госдумы Игорем Антропенко. Строительство собирались начать уже этой осенью, однако неожиданно компания столкнулась с новыми трудностями.
«Со строительством крематория пока ситуация сложная. Земля принадлежит Минобороны. Это ведомство занято целевой задачей, плюс кадровые перестановки, так что сейчас не до имущественных вопросов. Пока ситуация подвешенная», — приводит слова Антропенко РИА «Омскинформ».
По опыту с другими проектами, в которых было задействованы земли этого федерального ведомства, можно сказать однозначно — быстро этот вопрос не решится.
Ранее о планах построить в регионе крематорий также заявляла московская фирма «Помощь», но пока этот проект также не реализован.