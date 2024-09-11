Челябинск вошел в число популярных направлений полетов из Сочи

Свое исследование по данному поводу опубликовал сервис Туту.ру. По выкладкам его аналитиков, Челябинск попал в десятку самых популярных авиамаршрутов, стартовавших летом 2024 года из краснодарского курорта. В рейтинге популярности Челябинск расположился на восьмом месте.