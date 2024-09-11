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Челябинск вошел в число популярных направлений полетов из Сочи

Опубликованы данные о полетах самолетов из Сочи в российские города в минувший летний сезон.

Опубликованы данные о полетах самолетов из Сочи в российские города в минувший летний сезон.

Свое исследование по данному поводу опубликовал сервис Туту.ру. По выкладкам его аналитиков, Челябинск попал в десятку самых популярных авиамаршрутов, стартовавших летом 2024 года из краснодарского курорта. В рейтинге популярности Челябинск расположился на восьмом месте.

Вместе с ним в топ-10 перелетов из Сочи расположились Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Уфа, Новосибирск, Красноярск, Самара и Омск.

туризм и отдых