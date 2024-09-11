Управлению судебного департамента в Омской области назначили нового начальника

Проходил военную службу на офицерских должностях с 1990 по 2010 год. С 2008 года занимал должности судьи, председателя 61 гарнизонного военного суда, в 2019 году назначен судьей 2-го Восточного окружного военного суда. С 2022 года — в почетной отставке.