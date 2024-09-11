Управлению судебного департамента в Омской области назначили нового начальника

Приказом генерального директора Судебного департамента при Верховном суде РФ начальником Управления судебного департамента в Омской области назначен Константин Смагин.
Новый начальник — из военных. В 1990 году он окончил Ярославское высшее военное финансовое ордена Красной Звезды училище им. генерала армии А. А. Хрулёва, в 2000 году — Омскую академию Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Проходил военную службу на офицерских должностях с 1990 по 2010 год. С 2008 года занимал должности судьи, председателя 61 гарнизонного военного суда, в 2019 году назначен судьей 2-го Восточного окружного военного суда. С 2022 года — в почетной отставке.
В сентябре 2023 года Смагин назначен на должность заместителя начальника управления Судебного департамента в Омской области, с апреля 2024 исполнял обязанности начальника.
Заслуги Смагина отмечены множеством наград. За период работы в судебной системе он награжден знаками отличия Судебного департамента «За усердие» I и II степеней, медалью «150 лет судебной реформы в России», медалью «100 лет военным судам Российской Федерации», медалями Министерства обороны Российской Федерации за выслугу лет I, II и III степеней и другими знаками отличия.