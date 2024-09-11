Суд арестовал имущество бывшего главного нарколога Минздрава Брюна и его коллег

Агентство не уточняет, какое именно имущество попало под арест у Брюна и Копорова. В случае Якушева, аресту подверглись четыре земельных участка, два жилых и два нежилых здания, а также квартира. Уголовное дело рассматривается в Кузьминском суде Москвы с февраля 2024 года.