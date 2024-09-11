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В Нововаршавском районе введен режим ЧС

Причиной стало переувлажнение почвы.

Источник: Комсомольская правда

В Нововаршавском районе Омской области введен режим ЧС. Причиной стало опасное агрометеорологическое явление «переувлажнение почвы». Поля в районе затоплены.

«Данные явления вызваны обильными, продолжительными осадками, количество выпавших за август осадков соответствует 147% от месячной нормы, за первую декаду сентября выпало две месячных нормы», — сообщили в администрации.

Уборочная компания в районе приостановлена — комбайны не могут выйти на поля. Аграрии, застраховавшие свои посевы от ЧС, свогут получить страховые выплаты.

Напомним, ранее режим ЧС распоряжением губернатора Виталия Хоценко был введен на территории всей Омской области. Решения о введении ЧС на конкретных территориях принимаются на местах.