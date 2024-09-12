Сладкий японский и сырный французский. Пять интересных завтраков из яиц

Яйца — один из лучших завтраков. В них много белка и полезных жиров, есть витамины группы B. Яйца хорошо насыщают, они легко готовятся. Сделать яичницу или омлет — дело нескольких минут, в результате вы получите сытный завтрак. Но яичница тоже надоедает. Хочется чего-нибудь нового, интересного. Но при этом не очень сложного. Делимся пятью интересными, но несложными способами приготовить обычные яйца.