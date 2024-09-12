Сладкий японский и сырный французский. Пять интересных завтраков из яиц

Яйца — один из лучших завтраков. В них много белка и полезных жиров, есть витамины группы B. Яйца хорошо насыщают, они легко готовятся. Сделать яичницу или омлет — дело нескольких минут, в результате вы получите сытный завтрак. Но яичница тоже надоедает. Хочется чего-нибудь нового, интересного. Но при этом не очень сложного. Делимся пятью интересными, но несложными способами приготовить обычные яйца.
Яйца по-провански.
2 яйца.
2 ст. л. сливочного сыра.
2 ст. л. твердого сыра тертого.
1 ст. л. муки.
½ ст. л. сметаны жирной.
½ стакана молока.
маленькая луковица.
мускатный орех.
черный молотый перец.
белый молотый перец.
сливочное масло.
растительное масло.
несколько веточек петрушки.
Шаг 1. Яйца отварить вкрутую, остудить, очистить и разрезать пополам.
Шаг 2. Лук тонко нарезать и обжарить на смеси растительного и сливочного масла.
Шаг 3. К луку добавить муку, влить молоко, томить, помешивая, пока соус не загустеет.
Шаг 4. Добавить сметану, сливочный сыр, размешать венчиком.
Шаг 5. Добавить в соус немного мускатного ореха, перец, подсолить.
Шаг 6. Яйца выложить в небольшую форму для выпечки, залить соусом.
Шаг 7. Посыпать тертым сыром, добавить небольшие кусочки сливочного масла и запечь до золотистой корочки.
Яйца в соевом соусе.
2 яйца.
⅓ стакана соевого соуса.
1 ст. л. кунжутного масла.
1 ч. л. сахара.
Шаг 1. Яйца сварить в «мешочек» (5 минут после закипания).
Шаг 2. Яйца обдать холодной водой, очистить.
Шаг 3. Залить горячей водой, добавить соевый соус, кунжутное масло, сахар.
Шаг 4. Варить 20 минут, пока яйца не станут коричневыми.
Японский сладкий омлет «Тамаго».
4 яйца.
1 ст. л. соевого соуса.
1 ст. л. сахара.
растительное масло.
рисовый уксус.
Шаг 1. Яйца разбить в миску, слегка взбить венчиком.
Шаг 2. Процедить яйца через сито, добавить соевый соус, сахар, уксус. Перемешать.
Шаг 3. Сковороду нагреть, смазать растительным маслом.
Шаг 4. Часть яичной массы вылить на сковороду, поджарить яичный блин с одной стороны.
Шаг 5. Свернуть омлет в рулет.
Шаг 6. Вылить еще часть яичной массы на сковороду. Поджарить еще блинчик и свернуть.
Шаг 7. Если яичная масса еще осталась, процедуру повторить.
Шаг 8. Нарезать рулеты на кусочки и подавать.
Яйца «Орсини».
3 яйца.
1 ст. л. сливочного масла.
соль и перец.
Шаг 1. Белки отделить от желтков. Желтки при этом не должны растечься.
Шаг 2. Белки взбить до крепкой пены, чуть подсолить.
Шаг 3. Белки разделить на три части и выложить в небольшие формочки для запекания, смазанные сливочным маслом.
Шаг 4. В каждой формочке сделать небольшое углубление.
Шаг 5. Запекать белки при температуре 200 градусов в течение 2−3 минут.
Шаг 6. Достать белки из духовки и выложить в углубления желтки.
Шаг 7. Запекать еще 3 минуты.
Турецкий омлет «Менемен».
3 яйца.
1 красный сладкий перец.
2 шт. средних помидоров.
1 ст. л. сливочного масла.
1 ст. л. растительного масла.
соль и черный молотый перец.
паприка.
Шаг 1. Перец очистить от семян, нарезать мелкими кубиками.
Шаг 2. Помидоры очистить от кожицы, нарезать кубиками.
Шаг 3. Перец обжарить на смеси растительного и сливочного масла до мягкости.
Шаг 4. Добавить томаты, обжарить еще 2−3 минуты.
Шаг 5. Разбить в овощи яйца, перемешать, чтобы масса слегка схватилась, но оставалась жидкой и нежной.
Шаг 6. Подавать с поджаренным хлебом.