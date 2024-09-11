В омском долгострое получат квартиры переселенцы из аварийного жилья

Мэр города Сергей Шелест рассказал, как идет строительство долгостроя на 6-й Станционной. Дом уже сменил строительный адрес на почтовый — улица 1-я Ленинградская, 25. Возведение объекта подходит к концу.
«Новый подрядчик — “СМУ-1”, принявший стройку с багажом проблем, успешно справляется с поставленными задачами. Все графики соблюдаются, качество работ достойное. Сейчас в одном подъезде вовсю идет чистовая отделка, во втором строители заканчивают вставлять окна. Полным ходом ведется планировка территории под благоустройство», — сообщил Сергей Шелест.
В новом доме 218 квартир, в них справят новоселье жильцы 29-ти аварийных домов. Также пот программе переселения из ветхого и аварийного жилья мэрия приобретает квартиры в поселке Биофабрика, микрорайоне «Амур-2», на улице Маслова и 9-й Кировской.