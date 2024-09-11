В омском долгострое получат квартиры переселенцы из аварийного жилья

В новом доме 218 квартир, в них справят новоселье жильцы 29-ти аварийных домов. Также пот программе переселения из ветхого и аварийного жилья мэрия приобретает квартиры в поселке Биофабрика, микрорайоне «Амур-2», на улице Маслова и 9-й Кировской.