В Красноярском крае открылся центр выявления талантов у детей и молодёжи

В Красноярском крае в рамках нацпроекта «Образование» открылся центр выявления и поддержки талантов у детей и молодёжи «Спутник». Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.
Центр будет работать на базе различных площадок — вузов, круглогодичных загородных оздоровительных лагерей, учреждений культуры и спорта. Школьники в возрасте от 10 до 17 лет смогут пройти обучение по программам дополнительного образования, а также получить дальнейшую профессиональную поддержку от специалистов.
«Работа с детьми и молодёжью будет организована на системной основе совместно с нашими передовыми университетами и предприятиями края. Основной упор в деятельности центра — это практика. Опыты, мастер-классы от лучших педагогов, спортсменов и культурных деятелей», — рассказал заместитель председателя правительства Красноярского края Алексей Медведев.
Программы дополнительного образования смогут пройти более 1,7 тысячи школьников, которые демонстрируют выдающиеся успехи в науках — математике, физике, химии и биологии; спорте — регби, баскетболе, футболе и шахматах; искусстве — в области изобразительного и театрального искусства, танцев и музыки. Еще 4,3 тысячи обучающихся смогут пройти дистанционные курсы.
В правительстве региона отметили, что первые профильные осенние смены краевого центра «Спутник» стартуют уже на следующей неделе.
Ранее в правительстве Красноярского края сообщали, что в этом году дополнительно выделят более 1,1 миллиарда рублей на поддержку педагогов и коренных народов.