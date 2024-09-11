В Красноярском крае открылся центр выявления талантов у детей и молодёжи

Центр будет работать на базе различных площадок — вузов, круглогодичных загородных оздоровительных лагерей, учреждений культуры и спорта. Школьники в возрасте от 10 до 17 лет смогут пройти обучение по программам дополнительного образования, а также получить дальнейшую профессиональную поддержку от специалистов.