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В Минздраве предупредили красноярцев о новой схеме мошенничества

Злоумышленники предлагают установить приложение для кэшбека за медобследование.

Источник: Freepik

Жителей Красноярского края предупреждают о новой схеме мошенничества. Как рассказали в региональном Минздраве, на этот раз преступники звонят тем, кто недавно проходил медобследование и предлагают получить кэшбек — для этого нужно установить «приложение Минздрава» и в нем заполнить форму. Таким образом, у злоумышленников появляется доступ к чужим банковским счетам.

Как отметили в министерстве, для вычета нужно обратиться в налоговую инспекцию, а все сервисы в сфере здравоохранения доступны на сайте Госуслуг. Красноярцев просят проявлять бдительность и не передавать личных данных незнакомцам.