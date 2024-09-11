В Минздраве предупредили красноярцев о новой схеме мошенничества

Жителей Красноярского края предупреждают о новой схеме мошенничества. Как рассказали в региональном Минздраве, на этот раз преступники звонят тем, кто недавно проходил медобследование и предлагают получить кэшбек — для этого нужно установить «приложение Минздрава» и в нем заполнить форму. Таким образом, у злоумышленников появляется доступ к чужим банковским счетам.