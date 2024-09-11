Приставы притворились покупателями мотоцикла, чтобы разыскать задолжавшего 1,5 млн рублей алиментщика под Иркутском

Житель Усолья-Сибирского накопил большую задолженность по алиментам. Сумма долга составила более 1,5 миллионов рублей. Выплачивать ничего он не собирался. Для того, чтобы его не вычислили, специально сменил фамилию. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУФССП России по Иркутской области.
Судебные приставы объявили мужчину в розыск и начали его поиски. Попался он на том, что выложил объявление о продаже мотоцикла. Специалисты, проявив смекалку, связались с ним под видом покупателей. Затем нарушителя доставили в отдел и составили на него два протокола за административные нарушения.
— По результатам рассмотрения материалов административных дел должнику в общей сложности назначено наказание в виде 60 часов обязательных работ, — рассказали в пресс-службе ГУФССП.
А мотоцикл, кстати, не забрали. Оказалось, что он даже не принадлежал должнику. Он лишь помогал в продаже своему родственнику.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что браконьеры из Иркутской области незаконно убили семь косуль. На них завели уголовное дело.