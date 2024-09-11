Приставы притворились покупателями мотоцикла, чтобы разыскать задолжавшего 1,5 млн рублей алиментщика под Иркутском

Судебные приставы объявили мужчину в розыск и начали его поиски. Попался он на том, что выложил объявление о продаже мотоцикла. Специалисты, проявив смекалку, связались с ним под видом покупателей. Затем нарушителя доставили в отдел и составили на него два протокола за административные нарушения.