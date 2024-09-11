Аэропорт назвал три самых популярных заграничных рейса у хабаровчан

Самыми популярными авиарейсами у хабаровчан летом 2024 года стали рейсы в страны Юго-Восточной Азии и ближнего зарубежья. Статистикой поделились в пресс-службе международного аэропорта «Хабаровск».
Как отметили в воздушной гавани, большинство пассажиров — 722 тысячи человек — пользовалось внутренними авиалиниями. Ещё 54 тысячи посетителей аэропорта летали за границу. В последнем случае прирост составил 66% по сравнению с прошлым годом.
Наиболее популярными российскими направлениями в период отпусков стали Москва, Южно-Сахалинск и Новосибирск. А за границу чаще всего летали на тайский Пхукет, в китайский Харбин и в столицу Узбекистана — Ташкент.
«С июня по сентябрь в международном аэропорту Хабаровск было совершено 6410 взлетно-посадочных операций», — добавили в пресс-службе аэропорта.