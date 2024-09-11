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Искусственный интеллект нашел в Омске котлеты без документов

Продукцию изъяли из оборота.

Источник: Комсомольская правда

В Россельхознадзоре по Омской области рассказали, как аналитический модуль ФГИС «Меркурий» помог выявить биточки и котлеты без документов. В единой государственной информационной системе регистрируется вся мясная продукция.

На территорию Омской области попало мясо с аннулированными ветеринарными сопроводительными документами, однако государственный ветеринарный врач официально разрешил произвести из него полуфабрикаты. Общий вес биточков и котлет составил 660 кг.

«Хозяйствующим субъектам объявлены предостережения и направлены письма о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства. Материалы, связанные с нарушениями ветеринарного законодательства, были направлены в Главное управление ветеринарии Омской области», — сообщили в Россельхознадзоре.

Полуфабрикаты изъяты из оборота.