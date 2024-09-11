В Татарстане ожидается от +23 градусов и без существенных осадков

Ранее сообщалось, что в сентябре температура воздуха в Татарстане прогнозируется выше нормы на 2 градуса. Начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь сказал, что причина аномального тепла в республике кроется в антициклонической деятельности.