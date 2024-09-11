В Татарстане ожидается от +23 градусов и без существенных осадков

Существенных осадков не ожидается, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.
Утром в республике местами возможен туман. Ветер юго-восточный со скоростью 5−10 м/с.
Днем температура воздуха прогреется до +23..+28 градусов.
Ранее сообщалось, что в сентябре температура воздуха в Татарстане прогнозируется выше нормы на 2 градуса. Начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь сказал, что причина аномального тепла в республике кроется в антициклонической деятельности.
«Антициклон принес в республику повышенный температурный фон. Облачность практически отсутствует, также осадки практически не отмечаются», — рассказал «Татар-информу» спикер.