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В Татарстане ожидается от +23 градусов и без существенных осадков

В среду, 11 сентября, в Татарстане прогнозируют переменную облачность.

Сейчас в Ричмонде: +17° 0 м/с 77% 761 мм рт. ст. +19°
Источник: ИА Татар-информ

Существенных осадков не ожидается, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

Утром в республике местами возможен туман. Ветер юго-восточный со скоростью 5−10 м/с.

Днем температура воздуха прогреется до +23..+28 градусов.

Ранее сообщалось, что в сентябре температура воздуха в Татарстане прогнозируется выше нормы на 2 градуса. Начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь сказал, что причина аномального тепла в республике кроется в антициклонической деятельности.

«Антициклон принес в республику повышенный температурный фон. Облачность практически отсутствует, также осадки практически не отмечаются», — рассказал «Татар-информу» спикер.