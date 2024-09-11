Первый снег выпал в Иркутской области 10 сентября

Непогода начинает потихоньку атаковать Иркутскую область. Так, 11 сентября, в Усть-Илимске выпал первый снег. В Иркутском Гидрометцентре до этого предупреждали, что могут пройти дожди с мокрым снегом.
— Температура +7,+12°, при облачной погоде +1,+6°. Порывы ветра могут достичь 15−18 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
А вот в областном центре 10 сентября снега не ожидается. Но будет прохладно и пасмурно, температура поднимется лишь до +11 градусов.
Ночи в Приангарье уже по-настоящему осенние. С 11 по 13 сентября передают заморозки. Температура упадет до 0, −5 градусов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что судебные приставы притворились покупателями мотоцикла, чтобы найти мужчину, который не выплатил более 1,5 миллионов рублей алиментов. На него составили два административных протокола и отправили на 60 часов исправительных работ.