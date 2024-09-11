Первый снег выпал в Иркутской области 10 сентября

Ранее КП-Иркутск сообщала, что судебные приставы притворились покупателями мотоцикла, чтобы найти мужчину, который не выплатил более 1,5 миллионов рублей алиментов. На него составили два административных протокола и отправили на 60 часов исправительных работ.