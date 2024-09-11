В Самаре автобусный маршрут № 480 может стать льготным

Жители Самары пожаловались на транспортную доступность поселка Петра Дубрава. Из-за проблем с общественным транспортом они не могут вовремя добраться до мест учебы и работы. Свои жалобы горожане оставили под одним из постов губернатора Самарской области.
«Маршрутки в плачевном состоянии! Приходят из Кошелева уже переполненные, и нам не представляется возможным зайти в маршрутку, наши люди остаются на остановках, опаздывая на учебу, работу. В то время как маршрут № 480 был создан именно для пассажирских нужд Петра Дубрава», — написала жительница.
На жалобы отреагировало министерство транспорта Самарской области. В ведомстве сообщили, что прорабатывается вопрос перевода маршрута № 480 на регулируемый тариф с заключением государственного контракта. Это должно обеспечить стабильную работу автобусов и продлить время их курсирования до позднего вечера.