В Самаре автобусный маршрут № 480 может стать льготным

«Маршрутки в плачевном состоянии! Приходят из Кошелева уже переполненные, и нам не представляется возможным зайти в маршрутку, наши люди остаются на остановках, опаздывая на учебу, работу. В то время как маршрут № 480 был создан именно для пассажирских нужд Петра Дубрава», — написала жительница.