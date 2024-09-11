Омичей ждут масштабные отключения холодной воды

Омскводоканал предупредил своих абонентов об отключениях и ограничениях в подаче холодной воды. Это связано с ремонтными работами, которые на этой неделе пройдут на водопроводах.
Так, уже нынешней ночью, с 2:00 до 24:00 12 сентября, не будет воды на Левобережье. Под отключение попадают дома:
— Ул. Юго-Западная, 1 — 17; — Ул. Покровская; — Ул. Чукреевская, 2, 4, 6; — Ул. Сейфулина, 8а, 8б, 10а, 12а, 16а, 20а. Машина с питьевой водой будет установлена с 10:00 до 20:00 часов по адресу ул. Юго-Западная, 9. На пониженном давлении будут находиться Кировский и Советский округ.
Самое масштабное отключение случится в Омске 18 сентября. С 2:00 до 1:00 19 сентября сотрудники водоканала будут ремонтировать водопровод по улице Заозерной. Воды в это время не будет в следующих домах:
— Ул. Заозерная, 1, 1а, 3, 3а, 3б, 3 В, 5, 5а, 9, 9а, 9б, 9 В, 11, 11/1 (с прилегающими киосками 9бк4, 9бк11, 11/1литА, 11/1д, 11/1 и, 11/1е, 11д, 11д1,11дд1, 11к3, 11/3, 11/16, 11/19, 11/1к, 11/14а, 11/14б) — первомайский рынок, 11а, 11б, 11 В, 11 г, 13а, 13/1, 15, 15а, 15/1, 15/2, 15/5а, 17, 17а, 19а, 23к1, 32к3, 32/5; — Ул. С. Тюленина, 5 В, 11, 12, 13, 14, 15, 18; — Ул. Бородина, 33, 37, 37а, 38, 39, 39а, 40, 40а, 41, 42, 42к1, 42а, 43, 44, 44а, 44б, 45, 46, 46а, 47, 48; — Ул. Бархатовой, 6 г; — Ул. Менделеева, 23, 23а, 25, 25а, 27, 32б, 33.
В этот же день, с 11:00 до 17:00 также пройдут ремонтные работы на водопроводе по улице 6 Северная-Волховстроя.
Под отключение попадут следующие абоненты:
— Ул. Малоивановская, 3к1; — Ул. 6 Северная, 7; — Ул. 7-я Северная, 5; — Ул. Волховстроя, 23, 57, 94; — Ул. Красный Путь, 72, 74, 80 В. Омский водоканал просит граждан запастись водой.