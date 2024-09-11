Фестиваль документального и анимационного кино начнется в Иркутске 13 сентября

В первый день, 13 сентября, в 17:00 в театре народной драмы по улице Мухиной 13 проведут творческий вечер, который посвятили 80-летию со дня рождения Валерия Хайрюзова (писатель, драматург, летчик). Состоится премьера документального фильма «Послевоенное танго», в которой автор расскажет о своей жизни и о том, что его побудило заняться авиацией. Фильм также покажут в КДЦ «Марат» 16 сентября в 18:30.