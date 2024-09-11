Фестиваль документального и анимационного кино начнется в Иркутске 13 сентября

В Иркутске с 13 по 20 сентября будет проходить второй всероссийский фестиваль документального и анимационного кино. Дети и взрослые смогут бесплатно посмотреть фильмы, встретиться с режиссерами и сценаристами. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
В первый день, 13 сентября, в 17:00 в театре народной драмы по улице Мухиной 13 проведут творческий вечер, который посвятили 80-летию со дня рождения Валерия Хайрюзова (писатель, драматург, летчик). Состоится премьера документального фильма «Послевоенное танго», в которой автор расскажет о своей жизни и о том, что его побудило заняться авиацией. Фильм также покажут в КДЦ «Марат» 16 сентября в 18:30.
А вот официальное открытие состоится 14 сентября в 16:00 в театре народной драмы. Зрителем покажут выступления творческих коллективов и несколько фильмов. Дети смогут увидеть несколько мультфильмов об истории России в театре и ДКЦ «Дружба».
— Также одна из основных тем фестиваля — события специальной военной операции. Документалисты из Москвы Максим Фадеев и Сергей Белоусов представят премьеру «У края бездны». Картина включает в себя несколько эпизодов. Она посвящена боям в Мариуполе, — рассказывают в мэрии.
Поэтический вечер с драматургом из Москвы Дмитрием Кузнецовым пройдет 17 сентября в театре народной драмы в 18:30, а 18 сентября в это же время в КДЦ «Марат». В финале состоится премьера клипа «Храни вас Бог, ребята», который снимали «за ленточкой».
Со временем организаторы планируют расширять границы фестиваля и приглашать новых режиссеров со всех уголков страны.