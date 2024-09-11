Диспансеризация в Крыму: как проходит и в чем есть проблемы

По словам Натарова, на сегодняшний день в рамках проведения профилактических мероприятий в Крыму обследовали 808 тысяч человек, и пока план недовыполнен.
«Должен быть показатель 67−70%. А этот показатель на уровне 60 — 62%. Чуть не дотягиваем, и есть куда стремиться», — сказал Натаров.
Он подчеркнул, что под диспансерным наблюдением понимаются не только диспансеризация и профилактические медицинские осмотры, но и работа с группой диспансерного учета, где также «кроются определенные проблемы».
«Потому что именно там нужно направлять на дообследования с учетом кратности жалоб, которые предъявляет пациент. Мы должны направлять усилия на диспансерное наблюдение, где есть трудности», — отметил Натаров.
Глава минздрава также подчеркнул, что работодатели должны быть более чем кто-либо заинтересованы в том, чтобы давать выходные дни своим сотрудникам для прохождения диспансеризации. Пока, по его словам, это обеспечивается не везде.
«Вопрос к работодателям: все ли они дают этот выходной день? Это же не только зависит от медицинского работника, в законодательстве этот правоустанавливающий документ есть. Работодателю должно быть интересно, чтобы у него работал здоровый человек. Потому что первичная нетрудоспособность — первые три дня нетрудоспособности — оплата осуществляется за счет средств работодателя».
Ранее Натаров назвал три основные причины больших очередей в поликлиниках Крыма. При этом, комментируя ситуацию в здравоохранении республики, заявил, что «Крым сделал рывок» и рассказал, какие медицинские объекты будут открыты после капремонтов до конца текущего года, а также в 2025 году.