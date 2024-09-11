Диспансеризация в Крыму: как проходит и в чем есть проблемы

«Вопрос к работодателям: все ли они дают этот выходной день? Это же не только зависит от медицинского работника, в законодательстве этот правоустанавливающий документ есть. Работодателю должно быть интересно, чтобы у него работал здоровый человек. Потому что первичная нетрудоспособность — первые три дня нетрудоспособности — оплата осуществляется за счет средств работодателя».