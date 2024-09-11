Сегодня отмечают Всероссийский День трезвости

11 сентября отмечается Всероссийский День трезвости. Этому общественно значимому и актуальному празднику уже более века. Впервые он был проведен в 1913 году. Инициаторами выступили служители Православной Церкви.
Трезвость, согласно определению Всемирной организации здравоохранения, это непрерывное воздержание от приема алкоголя и других психоактивных веществ. Но существует более емкое определение, характеризующее данную сторону жизни. Это понятие трезвение. Трезвение — это состояние духовного бодрствования, заключающееся во внимательном отношении к духовной жизни, дисциплинированность ума. Существует многочисленная духовная литература, рассматривающая вопросы трезвения.
Особый вклад в рассмотрение вопросов трезвения внес святитель Игнатий Бренчанинов (1807−1867 г. г.). Трезвение является полной противоположностью опьянению, отстранение от искушений и соблазнов. Для трезвения характерно правильное, здравое оценивание своих сил и духовного состояния, основанное на познании своей немощи. Здесь нет места самонадеянности и эгоистичному самомнению. Трезвость — это состояние, а трезвение — это процесс. Человек, вставший или пытающийся встать на путь трезвения, борется сразу со всеми своими страстями, в том числе алкогольной, табачной или наркотической зависимостями, своей несдержанностью, пустословием, беспечностью. Трезвение приобретается постепенно, стяживается долгим временем и трудом. Ярким примером этого непростого процесса был актер Петр Мамонов, ныне почивший. Трезвение — это работа над своими помыслами, отсечение на первом же этапе появления греховных мыслей и чувств, борьба с рассеянностью и мечтательностью. То есть до борьбы мотивов дело обычно не доходит. Если же процесс принятия решения дошел до этапа борьбы мотивов, то человек практически всегда сдается своей страсти.
У трезвящегося человека внимание направлено не на внешний социальный мир со всеми своими страстями, а на чистоту своего сердца, осознанию того, в вере ли он находится или вне нее. Чтобы быть трезвым, мы должны, прежде всего, изменить свое сердце, чтобы оно было противным склонности к употреблению какого либо психотропного вещества или алкоголя (либо нехимическим зависимостям). И в таком случае, если стремящийся к трезвению человек даже и падает в свой порок, у него всегда находятся силы встать на ноги, в отличие от человека, полностью порабощенного зависимостью. Это как компас, который всегда показывает верное направление в жизни. Но наша воля неприкосновенна, и мы можем либо двигаться по этому компасу, либо в другом, нравящимся нам направлении. Трезвящийся человек хотя бы видит этот компас, другой даже не подозревает о его существовании.
Проблема формирования и лечения всех зависимостей многофакторная. В формировании зависимостей играют роль социальные, биологические, психологические, экономические и большое количество самых разнообразных факторов. Но только когда человек берет на себя ответственность за свою судьбу, а не прячется за многочисленными оправданиями своих зависимостей, только тогда начинается действительное излечение души. Внимательное отношение к своим мыслям, изучение, а не просто чтение, духовной литературы, отсечение порочных мыслей в душе может нас направить на истинный путь.