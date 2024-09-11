Сегодня отмечают Всероссийский День трезвости

У трезвящегося человека внимание направлено не на внешний социальный мир со всеми своими страстями, а на чистоту своего сердца, осознанию того, в вере ли он находится или вне нее. Чтобы быть трезвым, мы должны, прежде всего, изменить свое сердце, чтобы оно было противным склонности к употреблению какого либо психотропного вещества или алкоголя (либо нехимическим зависимостям). И в таком случае, если стремящийся к трезвению человек даже и падает в свой порок, у него всегда находятся силы встать на ноги, в отличие от человека, полностью порабощенного зависимостью. Это как компас, который всегда показывает верное направление в жизни. Но наша воля неприкосновенна, и мы можем либо двигаться по этому компасу, либо в другом, нравящимся нам направлении. Трезвящийся человек хотя бы видит этот компас, другой даже не подозревает о его существовании.