В Омске хотят установить мемориальную доску актрисе Елене Псаревой

Завтра, 12 сентября, депутаты Омского городского совета рассмотрят вопрос об установке мемориальной доски известной омской актрисе Елене Псаревой.
С инициативой выступил Омский академический театр драмы.
«Елена Ивановна Псарева (1921−2004) — советская и российская актриса, народная артистка РСФСР, заслуженная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского, Национальной театральной премии “Золотая маска”, премий “Честь и достоинство российской сцены”, “Легенда омской сцены”, — приводит выдержки из пояснительной записки “СуперОмск”.
С 1955 года Елена Псарева служила в Омской драме, похоронена актриса на Старо-Восточном кладбище. Изготовление, установку и содержание доски возьмет на себя театр.