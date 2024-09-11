Работник из Ангарска отсудил у предприятия 200 тыс за падение с высоты

В Ангарске работнику выплатят крупную сумму в качестве компенсации. Он пострадал на рабочем месте. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Установлено, что мужчина работал на предприятии, которое специализируется на строительстве инженерных коммуникаций в сфере ЖКХ. В июле 2023 года он упал с высоты. Из-за этого получил множественные травмы и переломы. Врачи сделали заключение, что здоровью был причинен тяжкий вред.
— Одной из причин произошедшего стало то, что работодатель не соблюдал условия безопасности и охраны труда. Прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с предприятия компенсации морального вреда, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Ангарский суд требование удовлетворил. Теперь работодатель должен выплатить компенсацию в размере 200 тысяч рублей. Правоохранители проконтролируют исполнение.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области 10 сентября выпал первый снег.