Хороша ли идея медиации при расставании

На втором месте среди причин разводов у нас абстрактное отсутствие взаимопонимания. 15% семей из-за этого распадается. Это как? Для свадьбы взаимопонимания хватило, а потом оно куда-то рассосалось? Нет, понятно, конечно, что происходит. Гормоны стихают, и вот партнер уже — не источник радости и вдохновения, а повод для раздражения. На работе завал, дома рутина, дети капризничают, а он опять не починил люстру! А чего ее чинить? — злится он. — Вот будет новая квартира, там все и сделается, зря он, что ли, на двух работах гробится, копит на первоначальный взнос, он копит, а она опять ползарплаты на маркетплейсах спустила! Вроде и криминала нет, но и длить такое унылое существование никому не хочется, и разбегаться жалко. Что, неужели тут медиация совсем бы ничего не могла сделать?