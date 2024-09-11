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Хороша ли идея медиации при расставании

Развестись не должно быть легко. Такую мысль сейчас активно продвигают наши законодатели. Летом, например, депутаты предложили повысить госпошлины на расторжение брака, и с этой недели новые тарифы таки заработали. А сейчас еще обсуждается …

Источник: Газета.Ру

Развестись не должно быть легко. Такую мысль сейчас активно продвигают наши законодатели. Летом, например, депутаты предложили повысить госпошлины на расторжение брака, и с этой недели новые тарифы таки заработали. А сейчас еще обсуждается законопроект об обязательной медиации при разводе: рассорившихся супругов предлагают мирить, даже если у них нет такого желания. Инициатива, конечно, выглядит немного наивной, но представляется все-таки очень нужной. Если благодаря помощи психологов и юристов получится уберечь от необдуманного шага хотя бы какое-то число семей — это здорово. Да и в случаях, когда разрыв неизбежен, поддержка специалистов не кажется лишней: хорошо развестись — это тоже, знаете, достижение.

У нас же с разводами просто беда какая-то. И дело не в статистике. Статистика — это всего лишь следствие. Проблема в отношении общества к расторжению брака в принципе. Отношение это сегодня из чего только не формируется. Там парадокс на парадоксе.

С одной стороны, сознанием многих людей рулят какие-то совсем уж дикие страшилки, взращенные и взлелеянные невежеством. Некоторыми нашими гражданами, не понимающими и не желающими понимать, как устроено российское семейное право, зато без конца интерпретирующими его на свой лад, развод воображается порой настолько катастрофичным, что они вовсе отказываются жениться. Оно бы и ладно, конечно, — совсем пугливым действительно в ЗАГС лучше не ходить, чтобы никому не портить жизнь, так ведь они распространяют свои страхи на остальных, причем с таким миссионерским жаром, что слабые души, попав под их влияние, и правда начинают видеть повсюду предвестники апокалипсиса и начинают мысленно готовиться к разводу еще перед свадьбой.

С другой стороны, российская процедура развода — одна из самых либеральных в мире. Чисто бюрократически развод легок сам по себе. А благодаря еще такому же либеральному семейному кодексу не несет никаких серьезных последствий в будущем. Ну, правда ведь, бракоразводные процессы у нас не длятся годами, превращаясь в войну адвокатов, как в некоторых западных странах. Никому не приходит в голову юридически разбираться, кто виноват в разрушении семьи и устанавливать компенсации для потерпевших. Средние алименты на детей у нас равны примерно 10 тыс. рублей — совсем не та сумма, которая может привести кого-то к личному финансовому краху. Алименты на бывших супругов либо непродолжительны (период ухода за детьми до трех лет), либо ничтожны (например, в случае инвалидности). Совместно нажитое имущество делится строго поровну — то есть без учета нуждаемости супругов и интересов детей. Добрачное имущество и наследство, полученное в браке, вопреки сетевым мифам, разделу не подлежат, даже если все было продано, а деньги от продажи были вложены в «общие» активы.

В общем, как-то так получается, что разводы — это одновременно и страшно, и просто. Страшно психологически, но легко бюрократически. И было бы неплохо это странное противоречие как-то сгладить: сделать процедуру чуть сложнее и не такой стремительной. Нет, желание проскочить, зажмурившись, через жуткое побыстрее — понятно. Но желание такое неконструктивно. Потому хорошо бы дать всем участникам бракоразводного процесса больше времени и возможностей для осознания произошедшего, для восприятия реальности не через марево своих ночных кошмаров, а с позиции здравого смысла.

Конечно, только времени недостаточно, а возможность здраво смотреть на реальность во время турбулентности не появляется из ниоткуда. Людям нужны помощники. Людям нужен кто-то, кто помог бы посмотреть на себя со стороны, кто бы создал им, закипающим от несправедливости, пространство для спокойного диалога. Людям нужен кто-то, кто бы развеял их страхи и если не бросил бы враждующих снова в объятия друг друга, то хотя бы помог достойно расстаться и выстроить нормальное сотрудничество после. Особенно это необходимо, конечно, семьям, в которых есть дети. Потому что там, где дети, семья на самом деле не перестает существовать, она лишь меняет форму.

Конечно, нужен кто-то, кто бы напомнил двоим, что если когда-то они решили быть вместе, не побоявшись взять на себя ответственность за семью, значит, на то были причины, значит, люди видели друг в друге те достоинства, которые позволили бы им создать счастливый союз. Так почему не справились? В чем ошиблись? Когда образовалась та маленькая трещина, которая переросла в непреодолимую пропасть? Мне кажется, это хорошие, отрезвляющие вопросы со стороны стороннего наблюдателя.

На втором месте среди причин разводов у нас абстрактное отсутствие взаимопонимания. 15% семей из-за этого распадается. Это как? Для свадьбы взаимопонимания хватило, а потом оно куда-то рассосалось? Нет, понятно, конечно, что происходит. Гормоны стихают, и вот партнер уже — не источник радости и вдохновения, а повод для раздражения. На работе завал, дома рутина, дети капризничают, а он опять не починил люстру! А чего ее чинить? — злится он. — Вот будет новая квартира, там все и сделается, зря он, что ли, на двух работах гробится, копит на первоначальный взнос, он копит, а она опять ползарплаты на маркетплейсах спустила! Вроде и криминала нет, но и длить такое унылое существование никому не хочется, и разбегаться жалко. Что, неужели тут медиация совсем бы ничего не могла сделать?

Да, пусть будет случай и совсем безнадежный. Например, измена. А это третья по распространенности причина разводов. Да, наверное, в основе тут то же отсутствие взаимопонимания, только уже в запущенном виде. Профилактировать что-либо поздно, доктор говорит: надо резать. Но после операции-то тоже надо как-то жить: налаживать работу организма. Конечно, речь о случаях, когда этот организм большой и сложный, в смысле дети есть. А это трудно. Трудно выйти из образа жертвы и признаться себе, что ты на самом деле препятствуешь общению с детьми, а не стремишься оградить их от вредного влияния. Тяжело осознать, что прорва энергии тратится просто на мелкую месть, а дети реально заброшены. Разве тут не пригодились бы медиаторы?

Впрочем, больше всего семей нынче распадаются из-за финансовых проблем. Но так ведь и тут есть над чем работать. Тут обостряются вопросы, связанные с разделом имущества. И чтобы он прошел максимально спокойно, точно не помешает помощь независимого юриста. Нечего делить? А как же обязательства? Кто-то ведь должен объяснить униженным и оскорбленным, что алименты — это не штраф, не наказание, а обеспечение собственных детей. Безнадежное дело? Если нужно объяснять, то не нужно объяснять? Не знаю, не знаю. Плоды просвещения зреют медленно. До кого-нибудь все равно дойдет. И даже если только у одного из десяти в голове прояснится — уже хорошо.

Так что — да, я за медиацию. Естественно, это не панацея. Возможно, ее эффект будет совсем даже незначительным. Но это дополнительная возможность. Маленький, но все же шанс на что-то лучшее. Пускай будет.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.