Скончался бывший гендиректор Красноярской ГЭС и депутат ЗС Красноярского края

Скончался Сергей Каминский — Почетный житель Дивногорска. Он был депутатом Законодательного Собрания Красноярского края с 2001 по 2006 год, представляя интересы жителей своего города в краевом парламенте.
Многие помнят Сергея Николаевича как генерального директора Красноярской ГЭС, он бессменно руководил второй по величине гидроэлектростанцией России с 1998 по 2018 годы. Почётный работник топливно-энергетического комплекса. Пользовался заслуженным уважением среди коллег-энергетиков и соратников по законотворческой деятельности.
О нем помнят, как об умном, деловом и опытном руководителе, о мудром человеке. Администрация города Дивногорска отметила, что именно при Каминском Красноярская ГЭС достигла высоких производственных и экономических показателей.
Прощание с Сергеем Каминским проходит сегодня, 11 сентября. Коллектив «КП» приносит глубокие соболезнования родным и близким.