В Новосибирске опубликовали электронную карту бомбоубежищ

В геоинформационной системе «Мой Новосибирск» появились эвакуационные и пункты, укрытия и пункты выдачи защитных средств в случае войны. В данный момент на карте отображается 71 пункт временного размещения при ЧС, 193 сборных эвакуационных пункта и 74 места выдачи противогазов. Также эта информация доступна через мобильное приложение.
Пресс-служба мэрии Новосибирска уточнила, что список неполный — и в ближайшее время на карте появятся новые адреса.
Отметим, что Новосибирск — не первый сибирский город, который обнародовал места укрытий и выдачи средств индивидуальной защиты «на случай военного времени». Мэрия Красноярска опубликовала соответствующий документ и список адресов еще 19 июля 2023 года.