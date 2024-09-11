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В Новосибирске опубликовали электронную карту бомбоубежищ

Скоро на электронной карте города на сайте мэрии Новосибирска появятся координаты бомбоубежищ.

Источник: информационная ​система «Мой Новосибирск»

В геоинформационной системе «Мой Новосибирск» появились эвакуационные и пункты, укрытия и пункты выдачи защитных средств в случае войны. В данный момент на карте отображается 71 пункт временного размещения при ЧС, 193 сборных эвакуационных пункта и 74 места выдачи противогазов. Также эта информация доступна через мобильное приложение.

Пресс-служба мэрии Новосибирска уточнила, что список неполный — и в ближайшее время на карте появятся новые адреса.

Отметим, что Новосибирск — не первый сибирский город, который обнародовал места укрытий и выдачи средств индивидуальной защиты «на случай военного времени». Мэрия Красноярска опубликовала соответствующий документ и список адресов еще 19 июля 2023 года.