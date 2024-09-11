В Новосибирске опубликовали электронную карту бомбоубежищ

В геоинформационной системе «Мой Новосибирск» появились эвакуационные и пункты, укрытия и пункты выдачи защитных средств в случае войны. В данный момент на карте отображается 71 пункт временного размещения при ЧС, 193 сборных эвакуационных пункта и 74 места выдачи противогазов. Также эта информация доступна через мобильное приложение.