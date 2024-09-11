В Ростовской области заработал новый сервис для обработки обращений бизнеса. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
Платформа рассчитана на обработку вопросов и различных обращений, касающихся проблемам ведения бизнеса и реализации инвестиционных проектов. Новый сервис создан на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».
Все обращения направляются через специальные электронные формы, а ответ дается в кратчайшие сроки.