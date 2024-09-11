Новосибирск попал в топ-5 городов с самыми сильными пробками

Новосибирск вошел в топ-5 городов России с самыми сильными пробками. В лидерах рейтинга — Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. На четвертом месте — Самара. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на кикшеринговую компанию.
По информации исследования, каждый второй опрошенный новосибирец попадает в пробки, передвигаясь на общественном транспорте. При этом в каждом в каждом третьем случае дорога из пункта А в пункт Б у жителя Новосибирска превышает 40 минут из-за заторов на дорогах.
КП-Новосибирск часто пишет о пробках, которые происходят в Новосибирска. Жители ежедневно застревают в заторах на дорогах. Так, накануне, гигантская пробка собралась на Октябрьском мосту из-за аварии.