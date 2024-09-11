Новосибирск попал в топ-5 городов с самыми сильными пробками

По информации исследования, каждый второй опрошенный новосибирец попадает в пробки, передвигаясь на общественном транспорте. При этом в каждом в каждом третьем случае дорога из пункта А в пункт Б у жителя Новосибирска превышает 40 минут из-за заторов на дорогах.