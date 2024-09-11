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Новосибирск попал в топ-5 городов с самыми сильными пробками

Горожане ежедневно стоят в жутких заторах на ключевых улицах.

Источник: РИА "Новости"

Новосибирск вошел в топ-5 городов России с самыми сильными пробками. В лидерах рейтинга — Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. На четвертом месте — Самара. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на кикшеринговую компанию.

По информации исследования, каждый второй опрошенный новосибирец попадает в пробки, передвигаясь на общественном транспорте. При этом в каждом в каждом третьем случае дорога из пункта А в пункт Б у жителя Новосибирска превышает 40 минут из-за заторов на дорогах.

КП-Новосибирск часто пишет о пробках, которые происходят в Новосибирска. Жители ежедневно застревают в заторах на дорогах. Так, накануне, гигантская пробка собралась на Октябрьском мосту из-за аварии.