Родители пожаловались на протекающую крышу в омском детсаду

В группе «Омск ВК» в соцсети «Вконтакте» появился анонимный пост об удручающем состоянии БДОУ г. Омка «Детский сад № 12\2 комбинированного вида» по улице Гризодубовой.
Как рассказали родители, в помещениях двух групп протекает крыша, детей перераспределили по другим группам.
«Как итог, в группе более 40 детей, а воспитатели и няни остались в том же количестве, что и были на одну группу», — пишут авторы поста.
Ситуацию прокомментировали в администрации города.
«В настоящее время сметная документация по капитальному ремонту здания детского сада № 12/2, расположенного по улице Гризодубовой, дом 5, находится на проверке в части достоверности определения сметной стоимости в автономном учреждении Омской области “Государственная экспертиза Омской области”. В случае выделения денежных средств из федерального бюджета ремонтные работы будут проведены в последующие годы», — сообщили в депобразования.