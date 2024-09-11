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Родители пожаловались на протекающую крышу в омском детсаду

Хотя только в конце августа садик открылся после ремонта. Ситуацию прокомментировали в мэрии.

Источник: Комсомольская правда

В группе «Омск ВК» в соцсети «Вконтакте» появился анонимный пост об удручающем состоянии БДОУ г. Омка «Детский сад № 12\2 комбинированного вида» по улице Гризодубовой.

Как рассказали родители, в помещениях двух групп протекает крыша, детей перераспределили по другим группам.

«Как итог, в группе более 40 детей, а воспитатели и няни остались в том же количестве, что и были на одну группу», — пишут авторы поста.

Ситуацию прокомментировали в администрации города.

«В настоящее время сметная документация по капитальному ремонту здания детского сада № 12/2, расположенного по улице Гризодубовой, дом 5, находится на проверке в части достоверности определения сметной стоимости в автономном учреждении Омской области “Государственная экспертиза Омской области”. В случае выделения денежных средств из федерального бюджета ремонтные работы будут проведены в последующие годы», — сообщили в депобразования.