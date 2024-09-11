Глава Минздрава высказался о нехватке льготных лекарств в Крыму

По его словам, у тех, кто привозит же эти таблетки, бывают сбои в транспортировке. Кроме того, у них могут быть проблемы с наличием этих препаратов. Натаров заверил, что Минздрав принял целый ряд мер для того, чтобы обеспечить людей льготными лекарствами.