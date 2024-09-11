Глава Минздрава высказался о нехватке льготных лекарств в Крыму

В Крыму удалось выйти из пика проблемной ситуации с нехваткой льготных лекарств. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Алексей Натаров.
«Из пиковой ситуации мы вышли. Но предстоит очень большая плановая работа для того, чтобы привести это направление к определенному достаточно стабильному уровню», — сказал руководитель регионального Минздрава в эфире радио «Спутник в Крыму».
Натаров отметили, что многие процессы, связанные с проблемой, не зависят от министерства, и нужно отладить все звенья.
«Это работа всей системы здравоохранения, не только по закупке. Это правильность отбора групп и установления инвалидности, назначений, соблюдений рекомендаций клинических», — отметил чиновник.
По его словам, у тех, кто привозит же эти таблетки, бывают сбои в транспортировке. Кроме того, у них могут быть проблемы с наличием этих препаратов. Натаров заверил, что Минздрав принял целый ряд мер для того, чтобы обеспечить людей льготными лекарствами.